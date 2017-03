Jacques*, faiseur de secret reconnu de la place, thérapeute aux 8000 patients, Jacques amateur d’échangisme en privé, est-il un prédateur sélectionnant soigneusement ses cibles, un pervers prêt à violer pour se satisfaire ou un séducteur compulsif qui a dérapé moralement plus que pénalement?

Jugé depuis mercredi par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ce Français de 65 ans ne nie pas avoir couché avec de nombreuses patientes. Il est accusé d’en avoir abusé six entre 2011 et 2015. Oui, il a parfois inscrit de petites croix sur les dossiers de celles avec qui il avait eu des relations sexuelles ou avec qui il pensait pouvoir en avoir. Une méthode inquiétante de chasseur?

En audience, Jacques reste calme, sort ses stylos, prend quelques notes. Certains témoins le décrivent comme le messie, un homme bon, jovial, un protecteur. Les experts psychiatres le voient comme une personne narcissique utilisant l’autre pour ses besoins, un homme qui se positionne en victime, parfois arrogant et hautain.

Jeudi, deux images de Jacques se sont affrontées lors du réquisitoire et des plaidoiries. La première, celle partagée par le Ministère public comme les parties plaignantes, décrit un manipulateur, un pervers narcissique au scénario bien rôdé. Et s’il y a les nombreuses femmes, ex-patientes de Jacques, qui ont pu en témoigner, c’est aussi des SMS qui appuient cette version.

Méthode

La méthode serait toujours la même. «Merlin l’enchanteur est devenu Merlin l’abuseur», estime le Parquet. Il choisit sa proie. Une femme plus jeune, jolie, une femme surtout fragile psychologiquement, en état de faiblesse. Après la première consultation, il lui écrit des SMS. «Il devient familier, il signe: «Bisous. Ton Merlin», indique la procureure Hélène Rappaz. Il invite sa patiente au restaurant, la met en confiance, la valorise, lui dit qu’il l’aime, lui fait croire qu’il n’a jamais vécu cela ou qu’il va la soigner. Il réussit à la soumettre, jusqu’à ce qu’elle s’offre à lui. Certaines acceptent mêmes des actes sexuels avec des objets. Il maintient son emprise, culpabilise certaines. Pour le cas le plus grave, il isole sa patiente de son compagnon. Et lorsqu’elle veut le quitter, explique son avocate Me Charlotte Iselin, il la menace.» Et de citer des SMS du prévenu: «Tu fais ce que je veux, sinon salut.» Ou en réponse à une rupture: «Tu ne veux pas guérir?»

L’autre Jacques, celui de la défense, s’apparente à un séducteur qui y parvient parfois, un homme plus proche d’un adolescent lorsqu’il tente de conquérir, un joli cœur «grotesque», plaide son avocat Me Stefan Disch. Pour le cas le plus grave, le défenseur ne nie pas: «Il a mal agi.» Et de plaider l’abus de la détresse alors que le Parquet retient pour cette patiente aussi le viol et la contrainte sexuelle.

«Ni contrainte, ni viol»

Plus généralement, «il a effectivement utilisé son cabinet comme officine de recrutement pour ses pulsions sexuelles, c’est une violation des règles déontologiques mais ce n’est pas pénal», estime Me Disch. Le prévenu a certes été insistant auprès de certaines femmes, mais même dans le cas le plus grave, il n’y a pas eu de contrainte. Pour la défense, la plupart des conquêtes du guérisseur avaient leur libre arbitre.

Sans élément à décharge, le Ministère public a requis une peine de quatre ans de prison pour viol, contrainte sexuelle, abus de la détresse et pornographie. Ainsi qu’une interdiction d’exercer de thérapie durant dix ans. Me Stefan Disch a plaidé pour une peine n’excédant pas deux ans avec sursis, et une interdiction d’exercer qui devrait ne concerner que les femmes.

Le verdict sera rendu vendredi après-midi.

* Prénom d’emprunt (24 heures)