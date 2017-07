Montreux: 42 plaintes pénales déposées durant le Jazz

Si la dernière soirée de la 51e édition du Montreux Jazz Festival a été entachée samedi par des bagarres entre jeunes, la police dit tirer un bilan sécuritaire positif. Dans un communiqué publié ce lundi, elle se félicite d'avoir enregistré «quelque 42 plaintes pénales, dont 3 brigandages, 3 vols à l’arraché, 10 vols à la tire, 7 vols simples, 4 dommages à la propriété et 15 lésions corporelles et menaces.»

A noter tout de même qu'en 2016, elle en avait enregistrées 38, soit quatre de moins que cette année. Il s'agissait alors majoritairement de vols à la tire et de vols simples.

La police est surtout satisfaite du fait qu'elle a mis sur pieds, comme les années précédentes, un dispositif coordonné entre tous les acteurs de la sécurité. Pilotés depuis le Centre d’engagement et de coordination (CECo) situé dans les locaux de Police Riviera à Clarens, les différents partenaires de la sécurité ont travaillé de concert. Il s’agit notamment des agents de Police Riviera, du détachement judiciaire de la Police cantonale vaudoise, formé d’inspecteurs et de gendarmes, du SDIS Riviera, de la Protection civile Riviera, des services sanitaires, des organisateurs du MJF, de l’entreprise Securitas et des différents services communaux concernés. Le détachement judiciaire et un détachement de Police Riviera, chargés des interventions en cas d'infractions, étaient présents quotidiennement sur le site de la manifestation.

Augmentation des drogues de synthèse

En marge des bagarres, 48 personnes ont fait l’objet d’une dénonciation pour des infractions aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. Onze interdictions de site ont également été délivrées.

A noter aussi que 126 personnes dont 3 mineurs ont été dénoncées pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Les contrôles ont permis la saisie de plus de 117 grammes de marijuana, de 27 grammes de haschisch, de 11 comprimés d’ecstasy, de près de 16 grammes de cocaïne et de 30 grammes d’amphétamine et de 9 stupéfiants liquides. La police constate a cet égard une augmentation des drogues de synthèse par rapport aux années précédentes.

Prévention

Le dispositif jeunesse mis sur pied par la Commune de Montreux a été axé sur la prévention au niveau de la Montreux Jazz Young Planet et sur la réduction des risques avec le dispositif PROD (Présence, réaction, observation, dialogue). Le Montreux Jazz Young Planet a attiré en moyenne 150 jeunes par soir.

Subordonnée à Police Riviera, la Protection civile Riviera a parqué approximativement 35’900 véhicules durant toute la durée de la manifestation, soit environ 4’780 de moins qu’en 2016. Les organisateurs constatent avec satisfaction un comportement des festivaliers qui privilégient de plus en plus les transports en commun au détriment des véhicules individuels, notamment ceux provenant de la région qui profitent de la gratuité des transports publics VMCV.

Un feu de casserole

Le SDIS Riviera était présent durant toute la période de la manifestation. Il a vu, entre autres, près d’une cinquantaine de sapeurs-pompiers effectuer pas moins de 680 heures de permanence dans le 2m2C. Aucun événement majeur n’est à déplorer hormis un déclenchement de détection incendie causé par un feu de casserole, maîtrisé par le personnel de cuisine. Des alarmes techniques ont en outre été déclenchées par un monte-charge défectueux dans la soirée du 2 juillet.

Le service sanitaire de la manifestation a pris en charge pas moins de 1’281 personnes, dont plus de la moitié provenant des membres du staff de l’organisation (737). Les interventions constituent principalement des cas dits de «bobologie», soit pour des plaies superficielles, des maux de tête, des maux de gorge ou des syndromes grippaux. La majorité des cas ont été traités sur site. (24 heures)