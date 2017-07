Nouveau coup de sonde dans les quartiers sensibles

La police revient à la charge. Deux mois après avoir sondé près de 3000 Lausannois habitant les quartiers sensibles de la Riponne, du Tunnel et de Chauderon sur leur sentiment d’insécurité, la voilà qui repasse ces mêmes riverains à la questionnette. Et si le sondage a considérablement maigri, ne comportant plus qu’une trentaine de points au lieu d’une septantaine, sa teneur a également changé: il concerne essentiellement l’action policière durant ces deux derniers mois.

En préambule, les notions d’acte criminel et d’incivilité sont expliquées aux sondés. Par acte criminel, il est entendu tout comportement contraire à une loi pénale. Les incivilités au contraire ne constituent pas forcément une infraction au Code pénal. On parle là des comportements pouvant perturber la tranquillité publique comme le bruit, le tapage nocturne ou les déchets abandonnés dans la rue. Cette base étant posée, les habitants sont invités à répondre au second sondage afin de voir si la situation dans leur quartier s’est améliorée entre-temps. «Si vous souhaitez contribuer activement à la sécurité dans votre quartier en partageant votre ressenti, nous vous encourageons vivement à participer», enjoint la police.

«Avez-vous appelé la police ces deux derniers mois? Avez-vous constaté un changement dans l’activité policière dans votre quartier? A quelle fréquence y avez-vous vu des policiers? La dernière fois que vous y avez vu des policiers, que faisaient-ils?» Les questions concernant l’activité de la police laissent donc à penser qu’un dispositif particulier a été mis en place depuis mai. Lequel? Afin de respecter les normes de la recherche scientifique, la police ne communiquera aucune information avant le mois de septembre.

Pour ce qui est des données récoltées lors du premier sondage, élaboré dans le cadre d’un partenariat avec l’Unité de criminologie de l’Ecole des sciences criminelles de l’UNIL, leur analyse est toujours en cours. On sait simplement que le taux de réponse a atteint 20%, soit 600 personnes, et que seules celles qui ont répondu au premier sondage ont été contactées pour le deuxième. Pour rappel, le Parti socialiste s’était fendu d’une interpellation au Conseil communal au sujet de ce sondage, jugeant certaines questions «particulières voire problématiques» ou «stigmatisant» les mendiants, les groupes de jeunes et les marginaux. Dernière information: un troisième sondage devrait suivre en octobre. (24 heures)