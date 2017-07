Opération spectaculaire des CFF à Lucens

C'est à une opération spectaculaire que se livrent les CFF tout le week-end dans la Broye vaudoise et fribourgeoise, avec la pose de 42 éléments préfabriqués des nouveaux passages sous-voies des gares de Lucens et d'Ecublens-Rue. "A Lucens, nous avons reconstruit le quai 1 actuel, qui est réhaussé à 55 centimères et prolongé à 160 mètres. Un nouveau quai 2 a également été construit. Voilà pourquoi nous avions besoin d'un nouveau passage sous-voies. Il est équipé d'escaliers et d'une rampe ", explique Donatella Del Vecchio, porte-parole des CFF.

Ces travaux, qui ont commencé vendredi soir et qui se termineront lundi matin, nécessitent la suppression des trains de la ligne S9 entre Palézieux et Payerne jusqu'à lundi matin, et leur remplacement par des bus. Ils ont été décidés car au changement d'horaire en décembre prochain, la cadence à la demi-heure sera introduite sur la ligne de la Broye en semaine. (24 heures)