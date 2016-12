Pas de ligne «olympique» pour le CIO à Noël

Ce dimanche 25 décembre, il a manqué un cadeau au pied du sapin du Comité international olympique (CIO): une ligne du bus. Justement surnommée la ligne «olympique», parce qu’elle devait desservir les lieux emblématiques du CIO dans la capitale vaudoise au bord du lac, elle était censée relier la tour Haldimand à la Bourdonnette en douze arrêts pour Noël.

En mai dernier, les conseillers communaux avaient déjà accepté son financement qui se montait à 1,2 million de francs. Sauf qu’à bien y regarder aujourd’hui, des bus 24, les Lausannois n’en voient pas encore la remorque d’un seul. Et pour cause: une opposition bloque l’entier du projet. Selon nos informations, elle porte sur l’aménagement des quais de la future ligne 24, et plus précisément sur leur hauteur devant les arrêts. La Municipalité l’aurait levée, mais son auteur aurait décidé de faire recours. Tout était pourtant bien ficelé. En tout cas sur le papier.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Arrêt au Musée

La ligne dite «olympique» allait notamment passer, et forcément s’arrêter, au Musée olympique, à proximité du stade de Coubertin ainsi que devant le siège du CIO qui comptera, à terme, près de 600 employés.

La ligne 24 représentait aussi une bonne nouvelle pour les étudiants fréquentant le site universitaire, qui allaient ainsi disposer d’une liaison directe depuis Ouchy.

Il était encore prévu que des autobus «moyens», comme ceux de la ligne 16 qui dessert la Cité et Sauvabelin, assurent une cadence de 15 minutes en journée, au moins durant la saison estivale. Les travaux sont pour l’heure suspendus à la décision de la justice.

Autre ligne refusée

Toujours au chapitre des lignes de bus au sud de la ville, la Municipalité de Lausanne vient de répondre à une motion de Pierre-Antoine Hildbrand, déposée alors qu’il était encore conseiller communal. Ce dernier posait la question de la création d’une ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS) entre Lutry/Pully et l’EPFL.

Dans leur réponse, les autorités estiment que la demande en déplacement, actuelle et future, ne justifie pas cette création. «En outre, les conditions infrastructurelles rendraient cette construction très difficile voire impossible sur une grande partie du parcours», analyse la Municipalité. Par exemple, le gabarit de l’avenue de Cour ne permet par la création de voies de bus continues.

A l’horizon 2025-2030 toutefois, la ligne TL 25 pourrait être équipée de bus bi-articulés et voir sa fréquence augmenter si la demande le justifie. (24 heures)