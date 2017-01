Petits Nouvel-An techno, viennois ou aquatique

Si Noël et le réveillon ne vont ont pas rassasiés en termes de festivités les deux précédents week-ends, ne ratez pas le Petit Nouvel-An! Les deux grands clubs lausannois marqueront le coup: avec une soirée Petit Nouvel-An Affinity au MAD animée par le duo de DJ néerlandais Bassjackers; et chez le quasi voisin D! Club, on annonce une soirée «débridée» au son de la bass music. En charge du «débridage», le Suédois Dinamarca, la Parisienne Ouai et le Berlinois DJ Dasko.

L’ambiance sera chaude aussi au St PiR, où les Sœurs Tignasses mettront le feu aux platines en misant sur les grands classiques de Johnny, de Clo-Clo ou de Dassin. Le tout sous un slogan se passant de commentaires: «F*ck 2016, welcome 2017!»

Plus civilisée, la cave à jazz Chorus proposera de passer le cap au son des airs latin jazz des sept musiciens de Cocinando Suave.

Hawaï, souliers vernis et plongeons

Le Petit Nouvel-An est aussi traditionnellement fêté par les sociétés de jeunesse, comme le prouvent les huit événements annoncés dans l’agenda de leur fédération. Le Bal Hawaï fluo à Saint-Prex et le Bal costumé du Petit Nouvel-An à Bassins constitueront par exemple deux bonnes occasions de brûler une partie des réserves accumulées pendant les Fêtes.

Dimanche, à 17 h, au Casino de Rolle, l’ambiance sera plus feutrée pour le traditionnel concert viennois du Petit Nouvel-An. Porté par l’Ensemble Tiffany, il constituera selon l’énoncé une plongée dans «un temps où la musique légère égayait les salons, soulevait les jupes tourbillonnantes des filles et faisait miroiter les souliers vernis des garçons».

Enfin, si vous misez sur les effluves de chlore pour vous épurer les esprits, sachez encore que Lausanne Natation organise samedi dès 9 h à la piscine de Mon-Repos son traditionnel concours de plongeons du Petit Nouvel-An. Une épreuve ouverte à toutes et tous, qui vous permettra de concrètement sauter la tête la première dans la nouvelle année. (24 heures)