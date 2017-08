Philippe Leuba cultive ses madeleines de Proust à Lavaux

Philippe Leuba n’a jamais désiré être vigneron - «Surtout quand vous n’avez pas un carré de vigne…» – mais il avoue: sa mère lui a transmis un rapport charnel à la terre. Et plus précisément à celle de Lavaux. «Petit, je faisais les foins chez ma tante, les vendanges chez mon oncle, et mon grand-père avait deux vaches au Mont-Pèlerin, se souvient le conseiller d’Etat. La grêle qui a ravagé Saint-Saphorin en 2005, ça vous fait mal!» Car si son patronyme sonne Val-de-Travers, celui de sa mère – Neyroud – est porté par le tout-Chardonne, syndic compris.

Alors quand on lui demande de nous balader à Lavaux, c’est naturellement vers l’est que son regard se porte. La promenade nous amènera de Puidoux, où il a grandi – né à Riex, il n’y a vécu que six mois –, à Chardonne. L’itinéraire est dévoilé au «stamm» des Chexbriens: la Boulangerie Bidlingmeyer. Située au centre du village, elle en est le cœur vibrant et «une des meilleures boulangeries du canton», selon lui.

Les «week-ends» de villégiature

On commence par le hameau bien nommé de Bellevue, sous le Baron Tavernier, qui signe la limite entre Chexbres et Puidoux. La demeure des Leuba y déroule son large balcon vitré qui plonge sur l’appellation Saint-Saphorin et le village de Rivaz. Héritée de son père, Jean-François, à son décès en 2004, c’est là qu’il a grandi, avec sa grande sœur et son petit frère. «Au début, il y avait juste ce qu’on appelait un «week-end», un petit deux-pièces construit par mon grand-oncle. On y a vécu à cinq pendant trois ans. Puis mon père a agrandi.» Les «week-ends», où «montaient» les citadins pour s’aérer, étaient nombreux dans la région.

Depuis la maison, accrochée à la pente – «quand on jouait au foot, le ballon finissait toujours sur la route» – Philippe Leuba nous mène en haut du chemin de la Dame, qui descend sur Rivaz, où, enfant, il allait chaque jour promener le chien. Le point de vue est sans doute un des plus beaux du vignoble en terrasse. Il n’est pas rare d’y croiser des randonneurs émerveillés ou des amoureux transis (fait peu étonnant quand on sait que c’est le sobriquet des habitants de Puidoux). «De là, on se rend vraiment compte du travail qui a été fait. Le Clos des Moines, le Clos des Abbayes (ndlr: les deux domaines de la Ville de Lausanne en Dézaley) sont les dernières traces de ceux qui ont planté la vigne dans cette pente.»

Un petit coin d’autoroute

Mais le coin de vigne qu’il préfère n’est pas là. Il faut rouler un bout sur la route de Chardonne, jusqu’au moment où on aperçoit le collège. En contrebas, une parcelle s’étale en longueur au-dessus de l’autoroute. C’est «Samoret», lieu-dit où son cousin Charly et son fils Jérôme cultivent leurs cépages – en plus des vignes de la Commune, dont les Neyroud sont les tâcherons depuis quatre générations. C’est là que Philippe Leuba venait chaque automne faire les vendanges chez son oncle, au son des voitures en route pour le Valais. «Ce bruit, comme celui de l’atomiseur, j’adore! Ça vous dérange? Moi ça me rappelle ma jeunesse.» Et que dit-il à ceux pour qui atomiseur rime avec empoisonneur? «Les gens ne connaissent rien au travail qui est fait durant un an pour produire un vin!» s’emporte le ministre. Sur le chemin qui monte vers le Collège de Chardonne, il bouillonne. L’homme n’aime pas qu’on s’attaque aux siens.

Les siens, vraiment? Assurément, promet-il. Il a pu le vérifier notamment au décès de sa mère, lorsqu’il avait 13 ans, et que tous se sont mis en quatre pour entourer les trois enfants Leuba. «Le côté humain de ces gens vrais m’a marqué. C’est dans ce genre d’épreuves qu’on reconnaît les valeurs des terriens, et ce qui fait que je me sens vraiment d’ici.» Arrivés au village, on passe la petite église où se sont mariés ses parents pour arriver à la maison Neyroud, au 31 de la rue du Village. Un bout du jardin a été condamné pour installer un local de réception œnotouristique, un des chevaux de bataille du conseiller d’Etat. Charly sort un chasselas, on parle de comme la vigne est belle, des soucis et du monde. Et puis il faut y aller, même si on prolongerait bien l’apéro qui ponctue toute balade à Lavaux. En sortant du village, un rapide coup d’œil par la fenêtre du café Au Bon Vin fait dire à Philippe Leuba: «Y a tout le monde, si je m’assieds, je suis foutu.» (24 heures)