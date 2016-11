Planète Santé a la fièvre, à la veille de son ouverture

Devenez expert, chirurgien, acteur ou… ex-fumeur!

Pour sa 2e édition, le salon a mis l’accent sur l’expérimentation. Ainsi, vous pourrez vous rendre…



… dans un cerveau L’EPFL vous propose de visiter un cerveau géant et de comprendre ainsi les effets de certaines maladies sur les neurones.







… à la plage La Ligue contre le cancer a fait installer une vraie plage (avec 200 kg de sable) avec cabines et parasols. Une maquette de peau géante vous permettra de voir les effets du soleil sur votre derme.



… sur une scène de crime Le Centre universitaire romand de médecine légale vous propose de jouer aux experts sur une vraie scène de crime.



… au cinéma L’Etat de Vaud vous traite en véritable star. Devenez acteur des décisions médicales vous concernant. Devant un fond vert, vous pourrez être filmés et intégrés dans une vidéo vous mettant dans différentes situations délicates.



… à l’hôpital Le CHUV remet le «quantified self» (la mesure de ses propres paramètres) au centre des débats. Il vous emmène à l’hôpital (et chez vous) pour comprendre l’utilité du monitoring, mais aussi ses limites. Ne pas se fier aveuglément aux chiffres, aux normes, aux appareils connectés. Afin de mieux comprendre la subjectivité de certaines mesures, le laboratoire l’Eprouvette vous torture gentiment avec des impulsions électriques et vous propose également de plonger votre main dans un bac de glaçons.



… en salle d’opération Si vous n’avez pas froid aux yeux, la Clinique de La Source vous transforme en neurochirurgien, le temps d’une opération délicate de la colonne vertébrale.



… dans un poumon La Ligue pulmonaire vous emmène dans un poumon géant, à la découverte de la respiration et de ce qui l’entrave. Le photomaton SmokeFree vous permet de voir votre mine grisâtre (ou pas) dans vingt ans, si vous continuez (ou arrêtez) de fumer



… au service de nounoursologie Un nounours qui perd la tête? Pas de panique, les étudiants en médecine de Lausanne et Genève ont une solution pour guérir la peluche souffrante.



… chez Jean-Paul Le mannequin de la Haute Ecole de la Santé La Source va avoir besoin de (vos) soins.