Plus de 100 migrants vivent chez l’habitant dans le canton

Elle envisageait de louer une chambre à un étudiant, elle a finalement décidé d’ouvrir sa porte à une migrante. A Lutry, Marie-Pierre Walker Thonney héberge Hannah Hailé, ressortissante érythréenne de 21 ans, depuis un mois. Entre repas traditionnels érythréens et soirées vaudoises entre amis où la jeune migrante est conviée, les deux femmes apprennent à se connaître. Ravie par cette cohabitation qui fait la part belle à la solidarité et à l’intégration, Marie-Pierre Walker Thonney envisage même de proposer une autre chambre à une deuxième requérante. «Je conseille cette expérience à tout le monde», sourit-elle.

Critères d'hébergement assouplis

Comme de nombreux Vaudois, la Lutryenne participe au projet «Héberger un migrant». Lancé par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) début 2015, le concept est passé aux mains de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) en début d’année, qui a décidé d’y mettre les moyens (notre édition du 4 juin 2016). Trois personnes à plein-temps s’occupent désormais des demandes vaudoises et les critères pour accueillir un migrant ont été assouplis. Il suffit désormais de pouvoir offrir une chambre meublée pour une durée d’au moins six mois, l’accès aux parties communes et de vivre à proximité des transports publics, les requérants devant se rendre à leurs cours de français. Pour les migrants, la seule envie de sortir d’un abri PCi ne suffit pas, il faut faire montre d’une réelle volonté de partage et d’intégration.

Et ça marche! En quelques mois, le nombre de migrants vivant chez l’habitant est passé de 14, en février dernier, à 73 aujour­d’hui. Un chiffre auquel il convient d’ajouter les 37 personnes hébergées dans le cadre du projet «Un village – une famille», et la barre des 100 migrants vivant chez l’habitant est dépassée. Sans oublier les quelque 80 migrants, en attente, qui rêvent de l’aventure. «Le bilan est très positif. Que ce soit au niveau des migrants hébergés ou des familles d’accueil, les retours sont excellents. Voir cette solidarité à l’œuvre au quotidien est particulièrement réjouissant», applaudit Erich Dürst, directeur de l’EVAM. (24 heures)