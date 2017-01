Plus de 200 oppositions contre le chantier de l'A9

Les contestataires annonçaient une pluie d'oppositions, ne restait qu'à mesurer l'ampleur du déluge. Échue le 3 janvier dernier, la mise à l'enquête des travaux de l'A9 sur le tronçon Vennes-Lutry, comprenant l’élargissement des tunnels de Belmont, se solde par «plus de 200 oppositions», annonce le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

Parmi les opposants, des dizaines de riverains mais aussi l'Association Transports et Environnement (ATE) et les communes de Belmont et Lutry. «Beaucoup de remarques portent sur les nuisances occasionnées par le chantier mais aussi sur la perte de valeur des biens immobiliers et la pertinence d'un tel projet», liste le syndic de Belmont Gustave Muheim. Il revient désormais au DETEC d'analyser la validité des oppositions et de les transmettre à l'Office fédéral des routes (OFROU) pour que ce dernier se positionne. «Nous ne pouvons rien dire avant d'avoir pris connaissance du contenu des oppositions, explique Olivier Floc'hic, porte-parole de l'OFROU. Certaines porteront sur une même thématique, le bruit ou les emprises du chantier par exemple, il s'agit donc de faire un pré-tri. La planification sera ensuite adaptée.»

Malgré cette mobilisation massive, ce chantier chiffré à 800 millions de francs pour l'intégralité du tronçon, n'est pas figé. Le premier volet, à savoir l'assainissement du pont sur la Paudèze, débutera en mars et doit durer trois ans.

