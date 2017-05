Plus de trains entre Payerne et Estavayer et des retards entre Nyon et Lausanne

En milieu d'après-midi, mercredi, les CFF ont annoncé l'interruption du trafic ferroviaire sur la voie entre Payerne et Estavayer-le-Lac sur la ligne Payerne - Yverdon-les-Bains, et ce jusqu'à 19h. Des bus de remplacement circulent entre Payerne et Estavayer. Un dérangement technique aux installations ferroviaires semblent être la cause de cette interruption.

Les voyageurs souhaitant faire le voyage entre Genève et Lausanne par le rail ce mercredi après-midi, vont devoir prendre leur mal en patience. Un dérangement sur la ligne de contact est la cause de perturbations et de retards. Le tronçon n'est que partiellement ouvert au trafic ferroviaire.

Le site des CFF annonce tous les changements et suppressions et prie les voyageurs «de se rabattre sur les liaisons ferroviaires existantes». (24 heures)