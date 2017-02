Pourquoi cinq polices locales ne répondent pas aux normes

Les objets de chaque police

Police Région Morges (6 communes)



«Nous remplissons tous les critères en termes d’organisation et de personnel, sauf les exigences en matière d’infrastructures», explique le major Martin De Muralt, commandant de la Police Région Morges. «Nous devons finaliser notre nouvel Hôtel de police et déménagerons à la fin 2017.» L’actuel poste de Morges n’a pas été conçu pour une police, selon un préavis déposé en 2014 par le comité de direction. Parmi les problèmes, l’accès aux étages est libre et la réception ne dispose pas de protections particulières. Les agents doivent passer au milieu du public avec les personnes menottées pour se rendre aux cellules. Celles-ci – dont une mesure 5 m2 – sont trop exiguës. Le parking ne peut accueillir que six des neuf voitures de police. Enfin, des douches doivent être aménagées pour les détenus, «compte tenu du fait que certains peuvent être souillés par leur vomi ou leurs excréments» selon le préavis de 2014.



Police Nyon Région (3 communes)



La Police Nyon Région connaît une situation similaire. Le fait que son Hôtel de police soit situé dans une zone 30 km/h rend difficile la sortie des véhicules d’urgence. «Nos locaux exigus avaient été prévus pour une police communale, mais pas intercommunale avec davantage de personnel», explique la municipale libérale-radicale Roxane Faraut Linares. «Notre nouvel Hôtel de police sera réalisé à fin 2020.» Parmi les soucis, les boxes de maintien – en trop faible nombre – sont situés à côté des guichets et visibles du public.



Police de l’Est lausannois (4 communes)



«Nous ne construirons pas un nouveau poste de police, mais nous mettrons l’actuel à niveau, à Pully, pour déposer notre demande d’accréditation définitive en 2018,», explique le major Dan-Henri Weber, commandant de la Police de l’Est lausannois (Pully, Belmont, Paudex, Savigny). Outre les locaux de rétention à agrandir, il s’agit d’une question de sécurité et de confidentialité. «Nous devons notamment isoler la zone d’accueil, ajoute Dan-Henri Weber. Les personnes interpellées passent derrière la réception et peuvent être vues de chacun. De plus, nous devrons agrandir nos locaux d’audition pour accueillir correctement deux policiers, un prévenu et son avocat, voire un procureur.»



Police Nord vaudois (11 communes)



La police du Nord vaudois (Yverdon et 10 communes alentours) se dit prête pour une accréditation. «Mais notre région connaît une certaine instabilité liée à différentes fusions de communes», explique le lieutenant-colonel Pascal Pittet. «Six communes nous ont rejoints entre 2015 et 2016, alors que deux autres nous ont quittés après des fusions. La situation est stabilisée et nous allons déposer une demande d’accréditation prochainement.»



Police du Chablais (3 communes)



Née en 2012, l’Association des Polices du Chablais (Aigle, Ollon, Bex) devrait obtenir son accréditation définitive en septembre de cette année, selon un agenda fixé par le Conseil cantonal de sécurité. «Nous aurions pu la demander en amont, mais nous attendions la nomination de notre nouveau commandant, après le départ du précédent en novembre 2016», explique Daniel Hediger, président du comité directeur et municipal à Bex.