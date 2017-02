Procureur dessaisi d'un dossier à cause d'une remarque déplacée

Les juges ne sont pas les seuls à devoir faire preuve d’impartialité, garante d’une justice équitable. Les procureurs aussi doivent respecter une telle attitude dans la phase d’instruction d’une affaire pénale. Ils sont tenus de retenir autant les éléments à charge qu’à décharge avant de trancher.

Il n’est pas rare que des justiciables s’en plaignent. Il est assez exceptionnel qu’ils soient entendus. Aussi, la récente décision du Tribunal cantonal de retirer à un procureur une affaire de suspicion d’actes d’ordre sexuel sur des enfants mérite-t-elle le détour.

La Cour a donné raison à une mère de famille accusant son mari d’actes contestés sur ses deux fils et qui affirmait ne pas avoir été entendue dans les règles de l’art et avec la considération qu’elle était en droit d’attendre.

La scène qui pose problème se passait en novembre dernier dans le bureau d’un procureur au cours de l’audition d’une assistance sociale. Agacé, semble-t-il, par les questions de l’avocat stagiaire représentant alors Madame, le magistrat aurait ricané et déclaré «avoir d’autres affaires avec de vrais actes d’ordre sexuel». Il aurait par ailleurs expliqué à la maman que les éléments apportés ne suffisaient pas et il aurait rejeté sa requête de perquisition. Il n’en fallait pas davantage pour qu’elle demande et obtienne qu’il soit déchargé du dossier.

Le procureur en question n’a pas formellement nié avoir tenu de tels propos. Il a expliqué qu’il n’avait à aucun moment affirmé qu’il pouvait s’agir de vrais ou de faux actes d’ordre sexuel.

«Le Tribunal cantonal montre par cette affaire qu’il y a pour un procureur une ligne rouge à ne pas franchir», observe Me Matthieu Genillod, désormais avocat de la plaignante.

Avec quelques nuances

De fait, les exigences d’impartialité sont assez particulières s’agissant d’un procureur. Il n’y est pas tenu lorsqu’il représente l’accusation dans un procès ou lorsqu’il remplit une fonction juridictionnelle. Mais avant, durant la phase d’instruction qui lui incombe, «il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge». Cela avec quelques nuances, «s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard d’un prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête». En clair, s’il dispose d’une certaine liberté, le magistrat n’en est pas moins tenu à un devoir de réserve.

Dans l’affaire en question, le Tribunal cantonal a considéré que les propos tenus par ce procureur pouvaient laisser croire qu’il avait un avis définitivement forgé sur le cas. Or il suffit de douter que les apparences fassent craindre une activité partiale pour qu’une demande de récusation soit acceptée.

Le dossier a été passé à un de ses collègues, dans un autre arrondissement du canton. (24 heures)