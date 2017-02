Quand les sex toys remplacent les fleurs à la Saint-Valentin

Noël passé, voilà que c'est déjà la Saint-Valentin qui pointe le bout de son nez. Une période importante pour les fleuristes, mais pas seulement. La fête des amoureux fait aussi le bonheur des gérants de sexshops.

«Depuis une dizaine d'années, la vente d'objets érotiques ne cesse d'exploser en période de Saint-Valentin, confirme Jan Brönnimann, porte-parole de Magic X Erotic Megastore, chaîne de magasins leader dans cette branche en Suisse. «Durant les semaines qui précèdent le 14 février, nous doublons facilement notre chiffre d'affaires, continue-t-il. Offrir des fleurs est devenu ringard. Aujourd'hui, on offre plus facilement des menottes, des vibromasseurs et autres godemichés.»

Du côté du site Internet de vente en ligne BonbonRose, basé à Lausanne, c'est un phénomène que l'on observe aussi. Spécialisée dans l'organisation de soirées Sextoys - soirées durant lesquelles une vendeuse vient présenter et vendre toutes sortes d'objets érotiques réservés aux femmes, sur le modèle des soirées Tupperware -, la PME enregistre d'ailleurs une augmentation de réservations à cette époque de l'année. Et les raisons peuvent être très diverses, comme l'explique sa patronne, Marina Bonnet.

Sex toys connectés en vogue

Selon elle, les objets érotiques permettent tout d'abord de mettre un peu de piment au sein d'un couple ou alors de les aider à rallumer la flamme. «On le voit au travers des objets connectés qui sont en vogue en ce moment. L'homme va par exemple pouvoir avec son téléphone portable prendre le contrôle du vibromasseur de sa partenaire.» Une nouvelle tendance qui ne laisse toutefois pas les femmes célibataires de côté. «Pour elles, il y aura toujours les bons vieux sex toys qui leur permettront de prendre soin d'elles-mêmes toutes seules.» (24 heures)