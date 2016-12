«Raymond Burki avait le trait d’un hyperdoué»

Valott

Dessinateur de presse

Un dessin «fait sous le coup de l’émotion…»

Bertrand Piccard

Saventurier

«Burki m'a souvent dessiné, mais je ne me suis jamais senti victime, car il y avait une intelligence beaucoup d'affection et de finesse dans ses dessins, toujours très subtils. J'en ai d'ailleurs achetés plusieurs. Ses croquis posaient une critique, mais teintée de respect. Lors de mon tour du monde en ballon, il avait dessiné mon grand-père en professeur Tournesol, qui faisait tourner le ballon autour du monde comme un pendule, génial! On sent qu'il aimait ceux qu'il dessinait, le résultat était magnifique. Son style inimitable va nous manquer.»

Barrigue

Dessinateur de presse

«C’est une amitié… , c’était mon alter ego. On nous appelait les BB, les Burki-Barrigue, les Barrigue-Burki. Je m’y attendais mais quand ça arrive, ça fait mal, très mal. En pensant à lui, à sa famille, à 24 heures , je n’arrête pas de pleurer. Mais là je suis en route, il y a un grand ciel bleu et je me dis que c’est toujours mieux de partir quand le ciel est dégagé, non? Tous ces souvenirs… On a presque passé plus de temps ensemble qu’avec nos femmes respectives. C’est quand même 29 ans de complicité. Et combien de bureaux n’a-t-on pas partagé dans la tour Edipresse? Il avait un côté métronome de l’odeur et sans surprise: à chaque saison des bananes, il ne mangeait que ça et après c’était les mandarines. Mais à part ça qu’est-ce qu’on s’est pas marré au bureau. L’un des meilleurs moments, c’est quand on mettait la radio pour écouter les nouvelles et qu’on se moquait des présentateurs. Ce qui était formidable aussi, c’est quand on partait faire des dédicaces ensemble et pourtant j’ai souffert. Imaginez, dans le canton de Vaud, il n’y en avait que pour lui! Mais on acceptait tout, on était des amis. On a même monté une maison d’édition ensemble pour un temps, on y publiait nos refusés. Raymond c’était, non c’est un immense talent, un génie. Il ne dessinait que des choses sans légende, elles étaient inutiles alors que moi, grand bavard... Et le voilà qui nous oblige à prendre la parole parce qu’il n’est plus là!»

Daniel Brélaz

Conseiller national et ancien syndic de Lausanne

«Le connaissant, il aurait sans doute souhaité qu'on fasse de cette journée quelque chose de joyeux, mais c'est difficile. Son décès me touche personnellement, mon épouse encore plus. Il y a cette complicité entre caricaturiste et caricaturé qui s'est transformée en amitié. Je ne lui en ai jamais voulu pour ses dessins. Nous devions encore partager une fondue dernièrement, il a fallu la reporter... Je perds un ami de notre famille. Le monde des dessinateurs romands subit une hécatombe cette année, mais je dois dire que Burki faisait partie du haut de la gamme à l'échelle internationale. Il était l'un des rares à pouvoir dessiner sans ajouter une ligne de texte. Ceci en résumant l'actualité sur plusieurs degrés. Pour beaucoup de gens, il remplaçait un article de fond à lui tout seul.»

Derib

Dessinateur et scénariste de BD

«Je le suivais, c’est un dessinateur extrêmement doué, ce qui n’est pas le cas de tous les dessinateurs de presse. Mais lui avait un vrai trait, le trait d’un hyperdoué et le fait de conserver un tel niveau, une telle qualité tous les jours est incroyable. En plus en étant toujours drôle et jamais méchant. Son départ, après celui de Mix & Remix, c’est un nouveau coup dur pour ce métier où l’on rencontre ces êtres, souvent des écorchés vifs qui expriment leur sensibilité par le dessin.»

Christophe Darbellay

Ancien président du PDC suisse

«Quelle série noire! Après Mix & Remix, Burki... Une deuxième grande figure du dessin de presse s'en va. Il était très caustique, j'aimais son humour. Je me souviens en particulier du dessin de son départ à la retraite: on voyait Obama, Doris Leuthard ou encore Micheline Calmy-Rey, tous en train de pleurer... sauf Blocher qui criait victoire!»

Cosey

Dessinateur et scénariste de BD

«J’ai toujours admiré son dessin au service d’une idée avec une efficacité magnifique, il avait un vrai esprit de synthèse. En un dessin, c’était toujours le bon angle, la bonne idée ; en un dessin, on avait tout compris. Et un plus c’était quelqu’un d’une sensibilité extrême, on ne se voyait pas souvent, on se croisait mais toujours avec cette même gentillesse.»

Jacqueline De Quattro

Conseillère d'Etat

«J'ai 16 caricatures de Burki dans mon bureau et une de Mix & Remix, que j'aimais aussi beaucoup. Burki était un grand Monsieur. Il savait croquer l'actualité avec finesse, pertinence. Ses dessins étaient très pointus, parfois au vitriol, mais toujours sans méchanceté. Il m'avait dit qu'il n'était pas d'accord avec mes idées politiques mais qu'il aimait bien me dessiner. Il avait visiblement de l'affection pour ses sujets de prédilection.»

Réactions décès Burki