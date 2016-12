«Raymond Burki avait un vrai trait, le trait d’un hyperdoué»

Derib

Dessinateur et scénariste de BD

«Je le suivais, c’est un dessinateur extrêmement doué, ce qui n’est pas le cas de tous les dessinateurs de presse. Mais lui avait un vrai trait, le trait d’un hyperdoué et le fait de conserver un tel niveau, une telle qualité tous les jours est incroyable. En plus en étant toujours drôle et jamais méchant. Son départ, après celui de Mix & Remix, c’est un nouveau coup dur pour ce métier où l’on rencontre ces êtres, souvent des écorchés vifs qui expriment leur sensibilité par le dessin. »

Cosey

Dessinateur et scénariste de BD

«J’ai toujours admiré son dessin au service d’une idée avec une efficacité magnifique, il avait un vrai esprit de synthèse. En un dessin, c’était toujours le bon angle, la bonne idée ; en un dessin, on avait tout compris. Et un plus c’était quelqu’un d’une sensibilité extrême, on ne se voyait pas souvent, on se croisait mais toujours avec cette même gentillesse.»

Jacqueline De Quattro

Conseillère d'Etat

«J'ai 16 caricatures de Burki dans mon bureau et une de Mix & Remix, que j'aimais aussi beaucoup. Burki était un grand Monsieur. Il savait croquer l'actualité avec finesse, pertinence. Ses dessins étaient très pointus, parfois au vitriol, mais toujours sans méchanceté. Il m'avait dit qu'il n'était pas d'accord avec mes idées politiques mais qu'il aimait bien me dessiner. Il avait visiblement de l'affection pour ses sujets de prédilection.»

Réactions décès Burki