Raymond Burki est décédé à 67 ans

Toute la rédaction de 24 heures a la grande tristesse d’annoncer que Raymond Burki, le dessinateur de notre quotidien pendant 38 ans, la personnalité la plus aimée des Vaudois pendant des décennies, est décédé à l’âge de 67 ans durant la nuit de mercredi à jeudi, des suites d’un cancer.

Raymond avait pris sa retraite en septembre 2014 mais avait dû, depuis, lutter contre la maladie. Il ne disparaît pas de notre paysage d’amitié: il reste ses livres, ses dessins, son talent inoubliable qui a touché son public, nos lecteurs, chaque jour de la semaine pendant si longtemps.

Son épouse et ses deux fils ont publié un message sur la page Facebook du dessinateur:

A sa famille, à ses proches, la rédaction exprime son chagrin, sa solidarité, et en même temps son infinie reconnaissance à Raymond pour la place capitale, profonde, qu’il a assurée dans les pages de 24 heures, offrant chaque jour l’occasion de rire et sourire à ses amis connus et inconnus. Ses obsèques auront lieu la semaine prochaine à l’Abbaye de Montheron, près du Talent, une des rivières qu’il aimait tant.

(24 heures)