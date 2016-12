Raymond Burki est décédé

Toute la rédaction de 24 heures a la grande tristesse d’annoncer que Raymond Burki, le dessinateur de notre quotidien pendant 38 ans, la personnalité la plus aimée des Vaudois pendant des décennies, est décédé à l’âge de 67 ans durant la nuit de mercredi à jeudi, des suites d’un cancer.

Raymond avait pris sa retraite en septembre 2014 mais avait dû, depuis, lutter contre la maladie. Il ne disparaît pas de notre paysage d’amitié: il reste ses livres, ses dessins, son talent inoubliable qui a touché son public, nos lecteurs, chaque jour de la semaine pendant si longtemps.

Son épouse et ses deux fils ont publié un message sur la page Facebook du dessinateur:

A sa famille, à ses proches, la rédaction exprime son chagrin, sa solidarité, et en même temps son infinie reconnaissance à Raymond pour la place capitale, profonde, qu’il a assurée dans les pages de 24 heures, offrant chaque jour l’occasion de rire et sourire à ses amis connus et inconnus. Ses obsèques auront lieu la semaine prochaine à l’Abbaye de Montheron, près du Talent, une des rivières qu’il aimait tant.

Burki est mort. Son trait si vaudois disait comme personne l'ironie de ce monde, féroce parfois, tendre toujours. Adieu Raymond @24heuresch — Thierry Meyer (@Thierry_Meyer) December 29, 2016

Burki, si libre, qui avait la dent dure sur tout le monde, gauche, droite, pro- et anti -européens, avec un tel talent. @24heuresch pic.twitter.com/IZFNCTY8Fi — Darius Rochebin (@DariusRochebin) December 29, 2016

Salut l'artiste. Moi aussi, je t'aimais bien @burki_raymond. 2016 est décidément un sale année. pic.twitter.com/zUBi5bKAsu — Claude Ansermoz (@CAnsermoz) December 29, 2016

Décès de @burki_raymond. Quelle tristesse! Le canton de Vaud et la Suisse romande perdent une icône. Ciao l'artiste! #2016anneedemerde — P-A Schlosser (@PASchlosser1) December 29, 2016

Le Conseil d’Etat, au nom des autorités cantonales, salue avec tristesse la mémoire de Burki, dessinateur et caricaturiste hors pair #vaud — Etat de Vaud (@EtatdeVaud) December 29, 2016

Développement suit (24 heures)