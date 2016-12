Recours des opposants à la loi sur le logement

Le comité référendaire «Non à une pénurie de logements planifiée par la loi» vient d’interjeter recours contre l’argumentaire du Conseil d’Etat qui sera publié dans la brochure explicative de la votation du 12 février prochain. Les opposants estiment d’une part que le Gouvernement ne respecte pas la loi en fournissant un texte plus long que celui qui est autorisé pour ses adversaires. D’autre part, ils contestent âprement une assertion contenue dans l’argumentaire et déjà distillée çà et là par les partisans la LPPPL (loi cantonale sur la préservation et la promotion du parc locatif): «Le Conseil d’Etat prétend que le droit de préemption prévu par la LPPPL ne concernera que les terrains non bâtis. Or c’est faux!» martèle Olivier Feller, directeur de la Chambre vaudoise immobilière (CVI) et coordinateur du comité référendaire.

Le directeur de la CVI, par ailleurs conseiller national PLR, fait valoir que le Grand Conseil a précisément refusé, lors de ses débats, d’épargner les objets bâtis du droit de rachat prioritaire par les communes (préemption). Le député PLR Jacques Haldy avait déposé un amendement qui a été refusé à 70 contre 52, avec 7 abstentions.

Enfin, les référendaires s’impatientent de ne pas avoir encore pu prendre connaissance de l’entier de la brochure d’explication sur cet objet cantonal: «Je constate, poursuit Olivier Feller, que la Confédération a déjà mis en ligne depuis une dizaine de jours ses propres explications pour les trois objets fédéraux soumis à la population le 12 février. J’aimerais savoir pourquoi cette brochure est traitée comme un secret d’Etat.»

Le Conseil d’Etat répond par la voix de son chancelier, Vincent Grandjean, qui s’inscrit totalement en faux contre les accusations des référendaires: «Tout d’abord, l’argumentaire du Conseil d’Etat est à ce stade un document de travail que nous avons remis à bien plaire aux référendaires. Ensuite, contrairement à la loi fédérale, la loi cantonale nous oblige à ne publier la brochure explicative qu’au moment de l’envoi des documents officiels. Enfin, ni l’argumentaire du Conseil d’Etat, ni la brochure explicative, ne mentionnent un droit de préemption prévu uniquement pour les terrains non bâtis. Je trouve, conclut le Chancelier, que les opposants font feu de tout bois, sans sérénité.» (24 heures)