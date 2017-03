Remous autour du directeur du Montreux-Oberland bernois

Le torchon brûle au sein du Montreux-Oberland bernois (MOB), compagnie ferroviaire qui relie Montreux à Zweisimmen (BE) en passant en terres fribourgeoises. Au moins deux dénonciateurs, employés et proches du directeur, Georges Oberson, ont accusé ce dernier de malversation, selon différentes sources. Contacté jeudi soir, Pierre Rochat, président du conseil d’administration du MOB et municipal en charge des Finances et des Ressources humaines de Montreux, confirme l’existence de ces allégations. Il déclare toutefois qu’«une enquête interne, diligentée par une ancienne présidente du Tribunal cantonal vaudois, a écarté tout soupçon de mauvaise gestion financière ou de malversation de la part de M. Oberson».

«Une enquête interne, diligentée par une ancienne présidente du Tribunal cantonal vaudois, a écarté tout soupçon de mauvaise gestion financière ou de malversation de la part de M. Oberson»

Tout n’est pas rose pour autant. Les résultats des investigations pointent du doigt certains dysfonctionnements au sein de la direction de la compagnie. «Des problèmes d’organisation et de gouvernance ont été révélés», explique Pierre Rochat, qui ne veut pas s’exprimer plus en détail sur leur nature. Au final, que reprochent exactement les plaignants à Georges Oberson? Les intéressés se refusent à tout commentaire. Une source bien informée prétend tout au plus que des problèmes de personnes seraient à l’origine de cette enquête.

Une clause de confidentialité

Tenus par une clause de confidentialité, Georges Oberson et les supposés dénonciateurs ne souhaitent pas s’exprimer sur le sujet. En se voulant rassurant sur le sort des concernés, Pierre Rochat précise que «personne n’est sur un siège éjectable». Difficile, toutefois, de les imaginer continuer à faire comme si de rien n’était et collaborer dans un esprit serein. Les résultats de la procédure seront communiqués lundi aux employés de l’entreprise. «Des mesures seront prises à l’interne pour améliorer la situation», conclut le président du conseil d’administration, sans les détailler.

L’Etat de Vaud, qui compte un représentant au sein du conseil d’administration du MOB, confirme être au courant de la procédure interne. Ce n’était manifestement pas le cas à Fribourg: Corinne Rebetez, chargée de communication de la Direction de l’aménagement de l’environnement et des constructions (DAEC), affirme «ne pas avoir été informée d’une telle situation», malgré la présence d’André Magnin, ingénieur cantonal et chef du Service des ponts et chaussées, au sein du conseil d’administration de la compagnie ferroviaire. (24 heures)