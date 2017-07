Requérants déboutés, ils s'enlisent à l’aide d'urgence

«J’avais tout un plan pour faire des études. Tout ça, c’est fini maintenant.» Galina Pak a 22 ans et ressemble à n’importe quelle fille de son âge. Comme sa sœur jumelle, Ekaterina, elle a fait ses classes au Gymnase de Chamblandes, à Pully, en maturité professionnelle. Normalement, pour obtenir leur diplôme, les deux jeunes femmes n’auraient plus qu’un stage à accomplir.

Ce papier, elles ne l’obtiendront peut-être jamais: en tant que requérantes d’asile déboutées, elles n’ont pas le droit de travailler. «L’école a reçu une lettre du Service de la population disant qu’un stage était exclu, parce que c’est une activité rémunérée. Nous sommes complètement bloquées», souffle Galina.

Réfugiées ouzbekes, les deux jeunes femmes ont l’habitude de vivre sur le fil, mais elles ne s’y résignent pas. Elles font partie des quelque 823 migrants qui, dans le canton de Vaud, vivent grâce à l’aide d’urgence, soit le minimum vital accordé par l’Etat en attendant leur expulsion ou leur départ volontaire. Début juillet, elles ont rejoint le collectif Urgent Help, qui se mobilise pour alerter les autorités sur leurs conditions de vie.

Selon le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), en 2016, la durée moyenne de perception de l’aide d’urgence était de 126 jours, soit environ quatre mois. Mais en pratique, certaines personnes survivent pendant des années sans autre horizon que ce minimum vital. C’est le cas de Galina, qui est arrivée en Suisse en 2011, fuyant un pays où sa mère journaliste subissait des pressions politiques.

«Les autorités à Berne ne reconnaissent pas les problèmes qui existent dans notre pays», soupire la jeune femme, qui a déjà épuisé plusieurs recours en justice contre le rejet de sa demande d’asile. Avec sa famille, elle joue en ce moment son va-tout avec une demande de régularisation basée sur une intégration réussie et plus de cinq ans passés en Suisse, une démarche dont elle sait qu’elle n’aboutit qu’en de très rares cas. En attendant, sans travail et sans perspectives, le régime d’aide d’urgence continue de dicter son quotidien.

Pas un sou en poche

A tous les requérants déboutés qui en font la demande, l’Etat assure le minimum vital avec des prestations en nature qui vont du logement à l’alimentation en passant par l’hygiène et les soins de santé. Mais surtout, une fois leur demande d’asile refusée, la majorité d’entre eux ne reçoivent plus aucun argent cash, ce qui les rend absolument dépendants.

Galina et sa famille sont logés dans un appartement mis à disposition par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), comme un peu plus de 300 personnes dans le canton, en particulier des familles. «En principe, les personnes à l’aide d’urgence sont hébergées dans des logements collectifs, explique toutefois Erich Dürst, directeur de l’EVAM. Mais il est rare qu’elles soient déplacées immédiatement dans un foyer d’aide d’urgence (ndlr: une fois leur demande d’asile refusée). Nous tenons compte de chaque situation personnelle.» Trois cents bénéficiaires vivent dans de tels foyers, tandis que les autres se répartissent entre des abris PCi, des hébergements d’urgence de nuit, l’hôpital ou la détention.

A Ecublens, Erich Dürst nous reçoit dans l’un des foyers collectifs de l’EVAM, inauguré il y a quelques mois dans la zone industrielle proche de l’autoroute. Environ 90 personnes à l’aide d’urgence y sont logées dans un bâtiment distinct de celui des autres migrants. Elles y trouvent en principe tout ce qu’il leur faut pour vivre sans avoir un sou en poche: salles d’eau, cuisines, buanderies et espaces communs, ainsi qu’une épicerie où l’on se fournit en vivres grâce à un compte virtuel. «Il n’y a qu’un seul point de ravitaillement en nourriture, explique le directeur de l’EVAM. La variété est moins grande, mais les prix sont très concurrentiels. Il y a quelques années, cela a incité certaines personnes à revendre de la viande au noir en assez grande quantité. Depuis, certaines denrées sont rationnées.»

Le fait est que pour gagner un peu d’argent, et un minimum d’autonomie, les options légales sont rares. Des programmes d’occupation permettent aux migrants de gagner jusqu’à 300 francs par mois pour 80 heures de menus travaux, au nettoyage ou dans les épiceries des foyers, mais les places sont très demandées. Membre du collectif Urgent Help, Andreï*, la vingtaine, compte parmi les chanceux qui travaillent à l’épicerie, ce qui ne l’empêche pas de s’interroger: «Moins de 4 francs par heure, ça ne s’appelle pas de l’exploitation?»

En Suisse depuis 2012, il vivote comme Galina en attendant que soit traité un énième recours contre le refus de sa demande d’asile. Lui au moins peut s’offrir un billet de bus, car sauf exception, les titres de transports publics ne sont pas compris dans les prestations de l’aide d’urgence. La jeune Ouzbeke, elle, espère désormais rejoindre elle aussi le programme d’occupation de l’EVAM pour pouvoir se permettre ce genre de chose. Face au contraste avec ses ambitions universitaires, le constat est amer: «Aboutir à ça, c’est une vraie dégradation.»

Survie sans espoir

Face à ces centaines de personnes qui comme Galina vivent au purgatoire, l’EVAM assume quant à lui sa mission d’encadrement comme il peut: «Nous sommes chargés d’offrir un accompagnement social, mais il est parfois difficile de nouer un dialogue avec les personnes à l’aide d’urgence. Notre rôle est de construire une perspective avec elles, mais nous ne pouvons pas tenir un discours d’intégration, car juridiquement, elles doivent quitter le pays», constate Erich Dürst.

«Ce qui est difficile pour ces personnes, ce n’est pas le régime d’aide d’urgence. C’est l’impossibilité de rester en Suisse»

Il n’en défend pas moins un système qui garantit un minimum de dignité, à défaut de donner de l’espoir: «Il est vrai que l’aide d’urgence implique une certaine contradiction dans l’action de l’Etat. D’un côté il demande aux personnes de partir, et de l’autre il leur offre des prestations. Il reste qu’à ma connaissance, la Suisse est le seul pays à donner une telle aide à des migrants en séjour illégal. De ce point de vue, ce qui est mis en place dans le canton de Vaud est assez exemplaire. Ce qui est difficile pour ces personnes, ce n’est pas le régime d’aide d’urgence. C’est l’impossibilité de rester en Suisse.»

* Prénom d’emprunt

(24 heures)