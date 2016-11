Solar Impulse a atterri à Dübendorf

Solar Impulse II: le retour! Parti ce mardi matin à 7 heures (heure suisse) de l’aéroport d’Abu Dhabi le gros Boeing cargo transportant l’avion du tour du monde solaire s'est présenté en bout de piste de l’aérodrome militaire de Dübendorf à 14h03 précises. Bertrand Piccard et André Borschberg ont donné un conférence de presse devant une cinquantaine de journalistes et prés de 200 invités et amis au pied du Boeing. "Nous sommes heureux et tristes à fois de voir Solar Impulse de retour au pays a déclaré André Borschberg. En revenant ici, à Dübendorf où il a été construit, la boucle est bouclée". Pour Bertrand Piccard, la sensibilisation aux technologies propres se poursuit. "Certes, Solar Impulse s'est posé la dernière fois à Abu Dhabi, mais son message continue d'être diffusé dans le monde entier".

Dans l'immédiat Solar Impulse restera stocké en pièces détachées dans un hangar de Dübendorf. La suite? "Nous n'avons pas trouvé le musée assez grand pour l'accueillir" a expliqué André Borschberg. L'appareil a été conçu pour voler encore 1300 heures, mais chaque vol demande la mobilisation d'une importante équipe. Le premier prototype, Solar Impulse I, qui avait notamment traversé les Etats-Unis, est exposé depuis mars 2015 à la Cité des Sciences, à Paris. Son envergure de 63,40 m est déjà imposante. Solar impulse II est encore plus grand avec son aile de 72 mètres! Exposer l'appareil entier pose un défi à l'image du prestige de l'appareil: Solar Impulse II, détient de nombreux records après son tour du monde effectué uniquement à l’énergie solaire entre l’été 2015 et 2016. Il est le fruit de 15 ans de recherches et développement, et d’un investissement dépassant les 150 millions de francs. (24 heures)