Sur le pont ce 31 décembre pour votre réveillon

Jimmy Mozaïk

Les soirées 5 étoiles, Jimmy Cherrak les aligne du mardi au samedi au bar du Lausanne Palace comme les touches d’ivoire sur son clavier. Depuis seize ans, celui qui se revendique saltimbanque y assure l’animation au piano sous le pseudo de Jimmy Mozaïk. «Mozaïk, c’est le concept que j’ai inventé au début des années nonante. Je travaillais avec plein d’artistes différents, de tous horizons, de toutes couleurs, alors va pour Mozaïk.» Sa touche: ajouter un côté festif au traditionnel répertoire de ses collègues qui, d’ordinaire, se confinent dans le jazz et le lounge. «Comme les autres, il m’arrive aussi de jouer de la musique d’ascenseur pendant les apéros, mais avec moi généralement, la mèche s’allume très vite.»

Pourquoi avoir choisi de passer le réveillon derrière un piano, certes accompagné de deux chanteuses pour l’occasion, plutôt que de festoyer entre amis? «Vous mettez le doigt là où ça fait mal… Sans doute parce que j’ai le sens du devoir. Pianiste de bar, c’est mon métier. Et puis au Lausanne Palace, depuis tout ce temps, c’est un peu comme si je réveillonnais avec des proches. Je sais que certains mangeront chez eux mais qu’ils finiront l’année ici.» Ce qui fait un bon pianiste de bar? «L’humilité. Parfois des clients arrivent au bar et me demandent où sont les toilettes alors que je suis au piano. Il faut aussi avoir une bonne lecture des gens.» Jimmy Mozaïk caressera les touches d’ivoire jusqu’à 4 h dimanche au LP. A peine le temps de se reposer: dès 11 h, c’est encore lui qui animera le brunch.

Fabien Gasser

Fabien Gasser passera une partie de sa soirée du réveillon derrière la console de la plus grande salle de théâtre de Suisse. Cet Yverdonnois de 35 ans aura la responsabilité de sonoriser le spectacle de la troupe d’improvisation Avracavabrac qui se produit dans la salle du Palais de Beaulieu. «C’est la première soirée du 31 décembre que je passe à travailler comme ingénieur du son, relève Fabien Gasser. Ma foi, quand il faut, il faut.» Mais il ne semble pas trop dérangé par cette contrainte. «C’est quand même une passion, rappelle-t-il. Notre job sera de faire passer un bon moment aux spectateurs pour qu’ils démarrent bien leur soirée du réveillon. Si les gens sont contents, cela me va.»

Pour passer une bonne soirée, il faut d’abord que les spectateurs entendent correctement les comédiens et accessoirement que ces derniers aient des choses à dire. Fabien Gasser sera au boulot dès 13 heures afin de faire les «sounds checks» à temps.

L’ingénieur du son travaille depuis deux ans avec la troupe qui compte une douzaine de comédiens, dont Antonio Troilo, Vincent Kucholl et Veillon ou encore Pierrick Destraz. Ils seront sept sur scène ce soir. «Je les connais bien maintenant, l’ambiance est bonne», assure-t-il.

Pour la soirée, «nous avons assez bien prévu le coup, explique-t-il. Le spectacle ne finit pas trop tard. Après, il y aura probablement un apéro dans les loges puis nous irons fêter en ville. Cela devrait être sympa.» Il passera à la nouvelle année entouré de collègues de boulot.

Stéphane Goubin

Il refuse de dire qu’il «travaille» le 31 décembre. Pourtant, comme tous les ans, Stéphane Goubin sera aux fourneaux. Le chef cuisinier et son équipe serviront un repas «clés en main» chez des particuliers dans la région lausannoise. «C’est un Nouvel-An habituel pour moi. L’année dernière, j’ai cuisiné dans un chalet à Verbier pour des clients russes, pose Stéphane Goubin, ancien chef du Kai Zen à Lausanne et à l’origine du concept 3T by Steph. Je n’ai pas l’impression de travailler, nous proposons des moments de partage et nous serons avec des clients habituels que nous considérons presque comme des amis.»

L’équipe, composée de quatre personnes en cuisine et de deux autres en salle, ne se joindra pas aux convives mais partagera tout de même un moment avec eux quand sonneront les douze coups de minuit. Pour le reste, la journée sera bien remplie avec le début des préparatifs dès 8 h le matin et un service qui devrait s’étirer jusqu’à 2 h 30. Le menu a été concocté en accord avec le client, «un mix entre des produits qu’il connaît et de nouvelles choses à découvrir».

Malgré la charge de travail, Stéphane Goubin n’a pas l’impression de sacrifier son réveillon. «J’ai beaucoup de moments avec ma famille en dehors et j’aime aller cuisiner chez les gens, plaide le chef. Nous sommes tous issus de grandes maisons mais nous ne sommes plus dans une attitude rigide et stricte. Pour nous aussi ce sera une soirée de plaisir.»

Yann Lambiel

«C’est la 5e fois que je passe mon 31 décembre sur les planches du Théâtre de Beausobre, je suis un habitué du 31!» lance l’humoriste. «J’ai plus souvent travaillé le soir du Nouvel-An que passé une soirée tranquille avec la famille et les amis. Je le faisais déjà quand j’étais batteur d’orchestre.»

Pour Yann Lambiel, travailler le soir du réveillon signifie faire quelque chose de différent et d’unique. «Je vais proposer les sketches du spectacle qui me font le plus rire et ajouter des parodies spécial Nouvel-An.» Une prestation de fin d’année qu’il ne vivra de loin pas seul puisque des invités comme Christian Constantin, Henri Dès ou la chanteuse Amandine l’accompagneront sur scène pour des duos inédits. «Ma famille sera également présente dans la salle pour la deuxième représentation de la soirée.»

Oui, l’humoriste enchaînera bien deux spectacles le même soir. Un premier à 19 h et un deuxième à 22 h 30 diffusé en direct sur RTS Un. De quoi mettre plus de pression sur les épaules de l’imitateur car il doit finir à minuit pile pour la télévision. «On ouvrira le champagne sur scène et on le partagera avec le public. Ça sera très festif», se réjouit-il.

Si Yann Lambiel a l’habitude de monter sur scène le soir de la Saint-Sylvestre, il essaiera de sauter un tour l’an prochain. Pas parce qu’il n’aime pas ça, bien au contraire, mais parce que sa femme lui en a fait la demande. «On a décidé qu’on partirait pour les Fêtes, comme on l’a fait il y a trois ans.» (24 heures)