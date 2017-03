Terre des Hommes va envoyer Bastian Baker en Colombie

Régulièrement impliqué dans des projets associatifs ou caritatifs, Bastian Baker est devenu, hier et pour une année, le nouvel ambassadeur de l’organisation d’aide à l’enfance Terre des hommes. Il rejoint entre autres dans ce rôle Laetitia Guarino, Miss Suisse 2015, l’animateur Jonas Schneiter et le journaliste retraité de la RTS Xavier Colin.

Un engagement qui conduira notamment le chanteur vaudois en Colombie. Il y passera une semaine cet été, à Bogotá puis Cordoba, pour rencontrer des jeunes aux prises avec la loi. Sur place, Terre des hommes promeut des alternatives à la prison pour les mineurs et tente de les détourner des nombreux groupes armés. Un soutien est également apporté aux familles déplacées de force suite aux conflits entre bandes rivales.

«Une manière de se rendre vraiment utile»

«Je voulais aller au-delà du simple soutien verbal et je pense que c’est sur le terrain que l’on ressent vraiment la réalité de certains pays. Après être allé en Jordanie, en 2014, à la rencontre d’enfants syriens, j’ai compris que c’était une manière de se rendre vraiment utile. Je souhaite donc m’impliquer de plus en plus, en particulier dans l’éducation», raconte le chanteur. Une première expérience durant laquelle il avait déjà côtoyé Terre des hommes. Par deux fois, l’artiste a également participé au festival de Massongex (VS).

«D’autres choses sont prévues, en particulier un concert en juin au Musée olympique. Un projet en lien avec mytdh.ch, la plate-forme de recherche de fonds, est également en discussion. Je vais tenter de faire aussi bien voire mieux que Lauriane Sallin», annonce Bastian Baker. Miss Suisse s’est fixé pour objectif de récolter quelque 2700 francs, soit le nombre de kilomètres qu’elle doit parcourir en camion lors d’un voyage humanitaire au Maroc.

Concernant Bastian Baker, une prolongation de la collaboration au-delà de la première année n’est pas à exclure, a déjà annoncé Terre des hommes. (24 heures)