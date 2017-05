Toujours pas de locataire en haut de Bel-Air

C’était il y a une année. La Zurich Assurance présentait en grande pompe le joyau de son trousseau immobilier: la tour Bel-Air, enfin rénovée après deux ans de travaux, pour un coût de 59,3 millions de francs. Et tout en haut, comme un phare dans la nuit lausannoise, ou une cerise sur ce mille-feuille de béton et de ferraille, le Laverrière.

Un penthouse de 224 m2 répartis sur trois niveaux portant humblement le nom de l’architecte de cette tour érigée dans les années 30. Mais de lumière allumée dans ce triplex de luxe à la nuit tombée, les Lausannois n’en ont pas encore vu. Le Laverrière attend toujours son premier locataire.

Le bien ne manque pourtant pas d’atouts. Il est situé aux 14e et 15e étages de la tour. Il dispose encore d’une terrasse en teck de 85 m2 au 16e. Au-dessus, il n’y a que le ciel. Au sortir de l’ascenseur, c’est à l’étage des chambres qu’on pénètre directement.

L’espace est divisé en cinq modules. Comptez encore deux salles d’eau. La baignoire de la première offre une vue sur Lausanne depuis son bain. La douche à l’italienne de la seconde donne sur le centre-ville. La particularité de cet étage, résolument moderne, est que les cloisons ne touchent pas les murs, de sorte que la vue est préservée où qu’on se trouve. Comme une coursive. On y trouve encore le dressing et la buanderie.

Le proprio reste confiant

Un étage plus haut, c’est le séjour et ses grandes fenêtres que l’on distingue depuis l’extérieur comme une couronne vitrée. C’est aussi au 15e étage qu’on trouve la cuisine, avec un cellier. On monte encore pour se retrouver sur le toit-terrasse, où, en options, on peut bénéficier d’une cuisine d’été et d’un jacuzzi.

«Cet appartement est unique, expliquait lors de sa présentation Hannes Ehrensperger, l’architecte à l’origine de la rénovation de la tour. Je ne crois pas qu’il soit fait pour une famille vaudoise classique, avec les enfants et le chien. Comme il n’y a pas de murs dans le séjour, on ne peut pas accrocher de tableaux, par exemple.»

Reste que pratiquement une année plus tard, le Laverrière reste désespérément vide, en partie sans doute en raison de son loyer, pourtant resté secret. Le montant de 20 000 francs par mois avait été articulé par certains. Voire 27 000. Toujours est-il que le logement est aujourd’hui proposé à un prix bien plus «abordable» sur le site de la gérance deRham: 9500 francs mensuels, auxquels il convient d’ajouter 773 francs de charges. A-t-il été bradé dans l’espoir d’enfin trouver la perle rare? Pour toutes questions concernant la tour Bel-Air, la régie renvoie à la Zurich Compagnie d’Assurances. «Nous ne donnons aucun renseignement concernant nos baux, mais nous restons confiants. Cette location se fera bientôt», répond-on à Zurich.

A noter que la tour Bel-Air abrite encore six autres appartements de luxe. La plupart sont loués. Mais, là encore, alors que le loyer le plus bas se montait à 7100 francs mensuels, un cinq-pièces encore disponible au 9e étage se négocie désormais à 5081 francs, charges comprises.

«C’est une pièce unique»

«La seule issue pour louer ce genre de biens haut de gamme, c’est soit l’implantation dans la région d’une société internationale qui a encore des budgets conséquents, soit miser sur une explosion des taux d’intérêt qui fera qu’il est plus économique de louer un appartement à ce prix-là plutôt que d’acheter. Mais, d’après moi, ce n’est pas demain la veille», analyse Philippe Cardis, promoteur immobilier chez Cardis - Sotheby’s International Realty. Il ajoute: «Les clients qui pourraient se montrer intéressés, bien souvent des hauts cadres étrangers, se font plus rares à cause notamment de notre politique xénophobe. Il faudra encore baisser les prix de ces appartements de luxe pour espérer les louer à des Suisses.»

L’architecte Hannes Ehrensperger n’en démord pourtant pas. Sa vision du Laverrière est la bonne. «Si j’aurais dû m’y prendre autrement? Mettre des murs? Des séparations? Faire quelque chose de plus classique? Sûrement pas! Cet objet n’a justement rien de classique. Je suis convaincu à 100% de mon travail.» Pour lui, le nerf de la guerre est le loyer. «Au juste prix, moi je vous le loue dans les cinq minutes! Cela dit, c’est aussi le droit le plus strict du propriétaire que de vouloir trouver la bonne personne, donc de prendre son temps. Le Laverrière reste une pièce unique, une pièce de collection.» (24 heures)