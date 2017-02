Tous les trains devraient à nouveau circuler lundi

Normalement, le trafic ferroviaire devrait revenir à la normale ce lundi matin entre Lausanne et Vevey. C’est-à-dire pile-poil pour la rentrée des relâches scolaires de février. Les CFF prévoient en effet de rouvrir le tronçon entre Lausanne et Lutry à l’ensemble des trains après le glissement de terrain survenu le dimanche 19 février vers 22h30. Il avait obligé à fermer une des deux voies.

Jusqu’ici, seuls les trains régionaux S2 et S3 ne circulaient plus et des bus de substitution avaient dû être mis en place. Les convois internationaux et les trains grandes lignes, eux, roulaient à vitesse réduite dans le secteur, pour permettre la bonne marche des travaux de remise en état de la voie et du terrain. Dimanche soir, les CFF ont effectué les opérations de bourrage du ballast.

«Certains trains rouleront encore à vitesse réduite à cet endroit, durant les travaux de consolidation du talus en contrebas de la voie», explique Donatella Del Vecchio, porte-parole des CFF. «La reprise du trafic des S2 et S3 ce lundi correspond aux pronostics que nous avions établis.»

Le glissement de terrain avait provoqué la chute d’un mur antibruit situé aux abords des rails. Des câbles et une armoire à câbles avaient également été endommagés. La coulée était large d’une dizaine de mètres. Au total, une centaine de mètres cubes de terre s’étaient détachés. L’incident n’avait pas fait de victime.

Les causes du glissement de terrain sont connues depuis plusieurs jours: des poches d’eau étaient situées sous les voies. «Les analyses faites par des géologues pour connaître l’origine de ces poches sont encore en cours», explique Donatella Del Vecchio. (24 heures)