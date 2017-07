Trio puni pour sa lessive d'argent sale

«Riviera Ray» pourra bientôt rentrer en Grande Bretagne, sous bonne garde, pour finir de purger la peine que la justice de son pays lui avait infligée. Il avait commis une fraude fiscale à la TVA d'un montant de 92 millions de francs. La justice vaudoise a «emprunté» l'Anglais de 64 ans afin de le juger pour le blanchiment de sept millions de fr., une somme investie notamment dans l'achat d'une propriété à Montreux en 2005.

Le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois l'a condamné mardi à un an de prison ferme alors que le procureur Stéphane Coletta avait requis deux ans. Il pourra demander à purger cette peine, à laquelle s'ajoutent 150 jours amendes à 30 fr., dans son pays.

Son épouse écope de son côté de 8 mois de prison et de 120 jours amendes à 30 fr., le tout avec sursis pendant cinq ans. Alors que son mari, condamné en 2002, était en prison avant son évasion vers la Suisse en 2005, elle avait géré des transferts de fonds venant de Hongkong, qui avaient transité sur des comptes et des sociétés offshore. Cet argent provenait pour un montant de près de cinq millions de francs de la fraude commise en Grande Bretagne. A cette somme s'ajoutent 622000 fr. , le fruit de la rançon de l'enlèvement d'un associé d'affaires de «Riviera Ray», qui avait commandité le rapt. La justice anglaise l'avait condamné à 12 ans de prison pour ce crime, en plus des 9 ans du délit fiscal.

«Opprobre sur la Suisse»

La femme avait pu compter sur l'appui de son «conseiller financier», un banquier zurichois qui a été condamné à 9 mois de prison, assortis de 135 jours amendes à 200 fr., avec sursis pendant cinq ans. Le financier n'avait pas hésité à déposer 1 million d'euros (1,6 millions de fr. en 2007) en cash sur le compte d'une grande banque suisse, dont le bénéficiaire était le principal accusé sous une fausse identité. «Il a lourdement failli à toutes ses obligations de banquier et a contribué à jeter l'opprobre sur la place financière suisse», lance la présidente Sandrine Osojnak.

Pour le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, «cette affaire, entre la donation du mari à son épouse, les comptes offshore et le dépôt en cash, représente un festival d'actes d'entrave à l'action de justice. Seul un important travail d'investigation policière a permis de remonter le cheminement visant au recyclage des fonds dans l'économie légale pour éviter leur confiscation». (24 heures)