Un affaissement de mât a provoqué la panne des CFF

Les pendulaires qui voyagent en train ont eu la vie dure une nouvelle fois jeudi matin. Principalement sur la ligne du Simplon, entre Lausanne et le Valais. A Vevey notamment, les voyageurs ont dû faire preuve de patience avant de s'entasser dans les trains bondés lorsque le trafic a repris à partir de 8h.

Les CFF ont fourni l'explication en ce qui concerne les difficultés de jeudi: «La perturbation a été causée par l’affaissement d’un mât de la ligne de contact à Lutry suite à des travaux et a causé de nombreux retards à notre clientèle», indique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole. Lausanne étant un noeud du trafic dans le canton et au niveau romand, notamment en direction de Genève et de l'aéroport, les retards et les suppressions de train se sont répercutés sur le réseau.

Vive les #CFF @railinfo_cff ... Panique en gare de Lausanne ce matin... Patience est mère de vertu... pic.twitter.com/sNaBIuHu7M — Sylvia Wuersten (@Sylvia2406) 4 mai 2017

Perturbations à répétition



Les perturbations se répètent depuis le 23 avril à un rythme serré, ce qui provoque le ras-le-bol des voyageurs. Le dimanche 23 avril, les CFF ont mis en oeuvre une nouvelle technologie de gestion du trafic entre Lausanne et Vevey (ETCS Level2). Dans la foulée, le dispositif de pilotage des aiguillages situé dans le poste d'enclenchement de Vevey a connu des dysfonctionnements. Les trains ont circulé de manière réduite jusqu'au 25 avril.

Merci @presse_CFF de m'aider à commencer la journée avec bonne humeur et en toute sérénité ???????????????? #CFF pic.twitter.com/SbL0Ezj2Ff — Mona Maria (@monamonablog) 4 mai 2017

D'autres perturbations se sont produites ensuite. Le 27 avril, par exemple, les CFF étaitent de nouveau sur la sellette: «Un problème dans le système technique de contrôle a engendré une interruption de trafic entre Pully et Villeneuve», expliquait la compagnie ferroviaire. Il est arrivé que des passagers se retrouvent coincés le matin à l'aller par une panne. Et rebelote en fin d'après-midi au retour à l'heure de pointe.

Merci les #CFF pour les ptites séances de sprint dans les gares avec ces retards constants, c'est cool de penser à notre santé physique — Julie Rausis (@JulieRausis) 4 mai 2017

