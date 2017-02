Un blessé léger dans l'attaque du Denner

Un brigandage s'est produit vendredi après-midi dans un magasin Denner à la Tour-de-Peilz (VD). Un employé a été légèrement blessé en poursuivant le malfrat. Celui-ci a abandonné son butin en fuyant. En soirée, il courait toujours, a annoncé la police vaudoise.

L'individu est entré dans le commerce vers 13h40 et a menacé une employée avec un couteau, alors que plusieurs clients se trouvaient sur les lieux. Il s'est emparé de la caisse et est parti en courant.

Poursuivi et rattrapé par un autre employé, il a blessé légèrement ce dernier avec son couteau et abandonné son butin La victime a été prise en charge par une ambulance et acheminée à l'hôpital de Vevey.

Le voleur n'a pas pu être interpellé pour l'heure malgré l'important dispositif de police mis en place. La police cantonale a lancé un appel à témoin. (ats/nxp)