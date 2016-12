Un buste d’Alexandre Vinet finit à la déchetterie

L’affaire peut paraître anecdotique et prêter à sourire, mais elle n’amuse guère les défenseurs du patrimoine. La destruction d’un buste représentant le célèbre philosophe et théologien vaudois Alexandre Vinet (1797-1847) a provoqué un frémissement chez les historiens. Auteur d’un article à paraître dans la revue Passé Simple, Stéphane Pétermann, de l’Université de Lausanne, ne mâche pas ses mots: «C’est l’histoire d’une maison qui change de propriétaire, de la mémoire malmenée d’un grand Vaudois, d’un patrimoine bradé et de la négligence de ceux qui en ont la charge.» Que diable s’est-il donc passé dans les caves de la Maison des Cèdres, à Lausanne, où la statue a longtemps dormi avant de subir son triste sort?

Au fond d’une cave humide

L’histoire commence en 2012, lorsque la Fondation des Terreaux rachète à l’Etat de Vaud la fameuse maison surnommée «La Môme», qui a abrité la Faculté de théologie de l’Eglise libre de 1864 à 1966. La statue réapparaît lors des travaux de transformation de la bâtisse, destinée à accueillir les bureaux de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV). «On l’a retrouvée au fond d’une cave humide, en mauvais état, rapporte Guy Delacrétaz, vice-président de la fondation. Mais nous nous sommes dit qu’elle avait peut-être une importance artistique ou patrimoniale et avons pris contact avec le Canton.» Rappelons que le buste trônait jadis dans le vestibule de «La Môme», surmonté de l’estampe de l’Assemblée, «formant un dispositif symbolique puissant», selon l’analyse de Stéphane Pétermann.

C’est là que l’affaire se corse. Guy Delacrétaz l’affirme d’un ton péremptoire: après plusieurs contacts, le Service des affaires culturelles aurait finalement assuré que l’œuvre n’avait pas d’intérêt particulier et donné son feu vert pour la détruire. Faux, rétorque Brigitte Waridel, alors cheffe du service: «J’ai effectivement eu un contact informel avec Guy Delacrétaz, entre deux portes. Je lui ai dit que si j’avais une idée d’emplacement pour ce buste, je l’en informerais. Puis nous n’en avons plus reparlé, jusqu’au jour où je l’ai recroisé et où il m’a dit qu’ils avaient trouvé une solution. J’ignorais alors qu’il s’agissait de le détruire!» Son successeur à la tête des Affaires culturelles, Nicole Minder, appuie: «Il n’y a pas eu de demande officielle et encore moins d’autorisation concernant la destruction de cette œuvre.»

Mais, au fond, ce buste présente-t-il un réel intérêt? La question ne fait aucun doute pour Jean-Pierre Bastian, professeur émérite à l’Université de Strasbourg. «Même si sa qualité artistique peut être discutée, il était la première et la plus ancienne initiative de statuaire vinétienne connue à ce jour, commente l’auteur de l’ouvrage La fracture religieuse vaudoise, 1847-1966. L’Eglise libre, «La Môme» et le canton de Vaud. Réalisé par un sculpteur affilié à l’Eglise libre et contemporain de Vinet, il constituait un document exceptionnel tant par son objet que par la personnalité du sculpteur veveysan, dont une récente exposition au Musée historique de Vevey a montré toutes les qualités culturelles.»

Recenser les biens mobiliers

Si, toutes proportions gardées, la disparition du buste de Vinet ne constitue pas un drame patrimonial, elle met en lumière une lacune que comblera la nouvelle loi sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI), entrée en vigueur en été 2015. L’idée étant de lancer une procédure d’inscription à l’inventaire des biens culturels mobiliers en mains privées. «Cet outil législatif nous permettra de mieux agir lorsque nous serons confrontés à ce type de situation», explique Nicole Minder. Néanmoins, cet instrument n’est pas contraignant pour les propriétaires, comme le rappelle Brigitte Waridel: «La loi les incite à prendre contact avec le Service des affaires culturelles s’ils pensent que l’un de leurs biens a de la valeur.» (24 heures)