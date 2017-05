Un clip contre la picole des 13-17 ans à la maison

Trois millions, la barre est placée haut! C’est le nombre de vues qu’a totalisé à ce jour le clip de prévention de la Ville de Lausanne, sorti en 2015 et intitulé Pote bourré = pote en danger. On y voyait un jeune fortement alcoolisé un soir de week-end dans la capitale vaudoise, abandonné par ses copains et finissant dans l’ambulance. La suite vient tout juste de sortir. Elle a conservé le même titre mais s’adresse désormais aux 13-17 ans qui organisent des parties dans l’appartement des parents, en leur absence, et qui en profitent généralement pour s’enivrer.

«Ce clip cible la consommation à domicile, ce que les jeunes appellent de la préchauffe avant de sortir en ville», dévoile David Payot, le municipal lausannois en charge de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers.

C’est parce que boire à la maison comporte aussi des risques que la nouvelle campagne de prévention a pour cadre un lieu que tout le monde connaît bien: son propre domicile. C’est souvent à la maison que les premières cuites ont lieu. «Un appartement, c’est particulier. On pense que c’est protégé, mais il n’est pas toujours sûr. Il arrive que le jeune éprouve de la difficulté à gérer qui se trouve là ou quelle quantité d’alcool circule. Il est parfois dépassé par la tâche», explique Stéphane Caduff, responsable du secteur prévention à la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme. A noter que le clip, à base de polaroïds, a été réalisé par une agence de communication dont les membres ont tous moins de 25 ans.

La campagne de prévention se décline en plusieurs axes et actions. Il y a certes le nouveau clip Pote bourré = pote en danger, mais il y a aussi l’implication sur le terrain des correspondants de nuit qui montreront la vidéo aux jeunes noctambules pour susciter le débat, notamment dans les parcs publics les 12 et 19 mai de 20 h à minuit.

De plus, un prospectus de sensibilisation a été adressé à tous les parents des enfants de 13 à 17 ans, ce qui représente plus de 6500 foyers. Dans ce courrier figure également une invitation au spectacle Tu bois ou tu bois pas?, qui aura lieu à l’aula de Béthusy, le samedi 20 mai à 19 h 30. (24 heures)