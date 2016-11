Un élu juriste s’en prend au président du Conseil d'Etat

«On ne va pas faire de la petite dictature parce que la justice prend des décisions qui ne plaisent pas!» Nicolas Mattenberger, socialiste comme Pierre-Yves Maillard, ne joue pas la carte de la solidarité entre camarades sur ce coup-là. Le député critique ouvertement le président du gouvernement et sa nouvelle version des procédures lors de recours en matière de marchés publics.

Primauté de l'intérêt public

En 2014, le conseiller d’Etat avait jugé disproportionnée la décision du Tribunal cantonal d’accepter pour simples vices de forme le recours de deux entreprises qui n’avaient pas été choisies pour les travaux de l’Hôpital du Chablais, au risque de centaine de milliers de francs de frais pour l’Etat. En novembre, il soumettait à la commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil un projet de modification de deux lois (sur la procédure administrative et sur les marchés publics), dans l’espoir de raccourcir les délais de procédure et d’inscrire dans la loi la primauté de l’intérêt public.

Une loi expresse «précipitée»

Deux ans plus tard, cette loi expresse que le président du Tribunal cantonal, Jean-François Meylan, avait qualifiée de «précipitée» n’est toujours pas sous toit. Après l’examen par la commission, Pierre-Yves Maillard a remis l’ouvrage sur le métier et revient aujourd’hui avec un nouvel «exposé des motifs et projet de loi». La commission doit le reprendre.

Pas sûr que le projet s’en sorte mieux. Nicolas Mattenberger, avocat de métier et vice-président de la commission, le trouve «inutile». Pierre-Yves Maillard veut supprimer certaines audiences dans la procédure et régler la question des effets suspensifs: «Ce dernier point est déjà clair, objecte le député. Quant aux audiences, elles ont leur raison d’être. Cette copie ne passera pas la rampe de la commission sur plusieurs points.»

Un an de retard de travaux

Pierre-Yves Maillard fait valoir qu’il y a une nécessité concrète à ce que la justice ne remette pas l’entier de la procédure d’adjudication à zéro: «Lorsqu’il y a de simples vices de forme, comme c’était le cas pour l’Hôpital Riviera-Chablais, il n’y a pas lieu de retarder les travaux. Que la justice adjuge à la place de l’Etat ou qu’elle dédommage l’éventuel lésé: mais il ne faut pas tout renvoyer au point de départ. Pour l’hôpital, pour une décision où le Tribunal fédéral a finalement adjugé les travaux et donné raison à l’hôpital, l’impact est de plus d’un an de retard sur un projet qui générera à terme 20 millions d’économies par an… Sans compter les frais d’avocats et les surcoûts de construction. On doit pouvoir faire mieux.» (24 heures)