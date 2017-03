Un élu médecin veut de la clarté sur les directives anticipées

Le Grand Conseil se penchera ces prochains jours sur une interpellation du PLR médecin et député Philippe Vuillemin qui s’inquiète de la manière dont sont interprétées dans la pratique les directives anticipées. Ces dernières ont été introduites il y a trois ans dans le Code civil. Elles permettent au patient de dire par avance s’il souhaite être réanimé ou non, s’il souhaite être hospitalisé ou non, au cas où sa santé se péjore. Les EMS proposent régulièrement à leurs résidents d’en rédiger.

Dans les faits, les choses ne se révèlent pas si simples. «Il se peut, constate Philippe Vuillemin, que les familles demandent une hospitalisation quand bien même le patient ne l’a pas voulu.» D’autres cas problématiques existent même s’ils deviennent moins courants: «Il est arrivé, poursuit le médecin, que les ambulanciers du 144 décident par eux-mêmes de ne pas prendre en charge une personne au motif qu’elle a signé une directive anticipée. Ce qui n’est pas toujours souhaitable.» Le CHUV aurait aussi une pratique peu claire selon que ces directives ont été rédigées ou non. En bref, les professionnels de la santé aimeraient avoir des consignes précises.

L’élu a demandé au Conseil d’Etat de faire le point sur cette question encore peu débattue. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que les directives anticipées ont été consignées dans le Code civil suisse à l’occasion du nouveau droit de protection de l’adulte. L’objectif est de favoriser au maximum l’autodétermination de la personne.

Pour l’heure, il n’existe pas de registre cantonal ou fédéral sur les directives anticipées, contrairement à ce qui se fait au Canada. En revanche, une étude du Programme national de recherche (PNR) sur la fin de vie est en cours. Elle devrait aboutir en 2019. Sur le plan cantonal, un travail de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) montre que sur 2125 personnes âgées interrogées (71 à 81 ans) dans la région lausannoise, seules 14% ont rédigé des directives, tandis que plus de 50% n’en connaissent même pas l’existence. Le Conseil d’Etat propose d’informer plus avant le public lors de manifestations en lien avec la santé. Il entend aussi évaluer avec les institutions de soins des moyens nécessaires pour «améliorer les connaissances des professionnels de la santé.»

Philippe Vuillemin se dit satisfait de cette réponse. Mais il entend, lors des débats au Grand Conseil, mettre l’accent sur un point. «Il y a un aspect multiculturel dans cette question. Selon leur religion, certaines familles de patients, juives ou musulmanes, montrent qu’elles n’ont pas la même vision du corps (ndlr que les chrétiens). Elles estiment souvent que tout doit être fait pour le corps, le plus longtemps possible, sans se préoccuper de directives rédigées parfois deux ans auparavant.»

Enfin, en tant que médecin, Philippe Vuillemin recommande de briser le tabou de la fin de vie. Il encourage les patients, et même les gens en bonne santé, à rédiger des directives anticipées. (24 heures)