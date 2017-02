Un pèlerinage en guise de cours d’histoire de l’art

Trop théoriques et souvent loin de leur objet, les cours d’histoire de l’art? En tout cas pas avec Ivan Foletti. Professeur associé à l’Université Masaryk de Brno (République tchèque) et maître assistant à celle de Lausanne (UNIL), ce passionné du Moyen Age s’apprête à donner un cours pour le moins particulier à onze étudiants.

Loin des amphithéâtres et des salles de classe de l’alma mater, celui-ci se tiendra au grand air. Au programme, une longue marche de 1500 kilomètres, de nombreuses nuits à la belle étoile et des séjours dans des monastères. La fameuse période académique d’une petite heure n’y suffisant pas, le périple, qui partira de Lausanne le 1er mars, durera quatre mois. Le temps nécessaire pour marcher entre 25 et 30 kilomètres par jour et faire halte dans plusieurs hauts lieux de la culture monastique des XIe et XIIIe siècles, de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques au Mont-Saint-Michel en passant par l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire.

Bien nommé «Historiens de l’art migrateur», ce programme propose un cours itinérant sur les routes de pèlerinage médiéval entre la Suisse et la France. Et quelle meilleure manière de les découvrir que de les arpenter, sac au dos et chaussures de marche au pied? «La perception d’un lieu change radicalement selon qu’on y accède à pied ou en voiture. A pied, un édifice tel qu’une église se voit plus d’une demi-journée avant d’y arriver. Ses détails architecturaux se dévoilant au fur et à mesure, la marche est le meilleur moyen de découvrir ces endroits», explique le professeur. «C’était d’ailleurs l’un des objectifs des bâtisseurs de monuments dédiés aux pèlerins», ajoute Adrien Palladino, ancien étudiant de l’UNIL et actuellement doctorant en histoire de l’art à l’Université de Fribourg, qui fera partie du voyage.

Reconstituer un mode de vie

Et le duo de rappeler que la marche était le rythme naturel du pèlerin. Le périple imagine ainsi de littéralement marcher dans leurs pas. Une volonté de mimétisme qui s’accompagne d’une portée anthropologique, la reconstitution du mode de vie des pèlerins, nuits à la belle étoile ou séjours dans des monastères à la clé, visant à reconstituer au plus près ces expériences nomades. «Une expérience pareille nous changera en tant que personnes, car même s’il est laïque et académique, notre périple nous permettra de revivre l’expérience fondamentale et spirituelle des pèlerins. Comme eux, nous marcherons beaucoup et dormirons par terre. Dans les monastères, nous nous lèverons avec les moines et suivrons leurs prières», indique le professeur.

«Une expérience pareille nous changera en tant que personnes»

Si l’expérience vise à donner une dimension vivante aux études universitaires, Ivan Foletti se garde pourtant bien de verser dans la caricature. «Nous n’allons pas jouer au Moyen âge. D’ailleurs, l’expérience fait la part belle aux études puisque chaque étape donnera lieu à des cours dispensés par d’importants médiévistes.»

Pour financer l’expédition, une campagne de crowdfunding a été lancée sur Internet. Avec un indéniable succès puisque ce sont plus de 12 000 francs, offerts par près de 200 donateurs, qui ont été récoltés en quelques semaines. Toujours au chapitre participatif, les onze étudiants-pèlerins partageront leur expérience avec le grand public, grâce à douze courts-métrages réalisés pendant la marche. (24 heures)