Un pèlerinage imaginaire sur quatre lieux de mémoire de la Réforme vaudoise

Les festivités des 500 ans de la Réforme ne prévoient pas de pèlerinage. Et pour cause, le protestantisme a précisément fait disparaître la notion de lieux sacrés. «Avec la Réforme, l’espace est devenu profane et c’est la communauté qui se trouve sanctifiée», explique le théologien Simon Butticaz, professeur à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne. Dans les traditions catholique et orthodoxe, les bâtiments religieux sont sacralisés par divers rituels, dont la translation de reliques (ossements ou objets) de saints ou la croyance en une «présence réelle» de Dieu.

Pour les réformateurs, il s’agissait de «prier sans cesse», comme le recommande l’apôtre Paul, ce qui abolit à la fois la notion de temps et d’espace dédié à la prière. La réforme vaudoise, imposée par les Bernois dès 1536, a désacralisé beaucoup de bâtiments, «ce qui allait de pair avec la nécessité de faire disparaître toute idolâtrie», rappelle l’historienne Sarah Pflug. Reste des lieux de mémoire emblématiques, que l’on peut visiter. Nous en avons sélectionné quatre dans le canton:

1. L’église Farel à Aigle, premier lieu de prédication en terre vaudoise

L’église de langue allemande d’Aigle est un lieu de mémoire important. C’est ici que le réformateur français Guillaume Farel a fait sa première prédication en terre vaudoise, fin 1526. Il fera d’Aigle «la première paroisse de langue française du monde, en 1528». Guillaume Farel était «arrivé à Aigle de Strasbourg, via Bâle et Berne. On ne sait pas trop pourquoi il est venu, ce que l’on sait c’est qu’il n’était plus bien vu en France, parce que les idées nouvelles qu’il répandait créaient des troubles, raconte un document d’Eglise. Etait-il à Aigle dans la perspective de les répandre en France par la région lémanique? Ou est-ce que des personnes influentes de Berne désiraient créer des changements dans cette région où l’Eglise catholique régnait?»

2. Le temple de Chêne-Pâquier, une architecture si protestante

Le bâtiment de Chêne-Pâquier, dans le Nord vaudois, a été construit en 1667. Il est l’un des premiers temples neufs construits depuis la Réforme, indique le Dictionnaire historique de la Suisse qui lui consacre une notice. L’architecte bernois Abraham Dünz a réalisé ici «un édifice qui est le modèle du temple réformé», rappelait récemment Bernard Reymond, professeur de théologie et spécialiste d’architecture religieuse. Alors que l’église catholique est rectangulaire, le temple est ici rond, centré sur la communauté et la prédication. L’intérieur est dépouillé dans la plus pure tradition protestante.

3. La cathédrale, lieu de culte marial où la Réforme a triomphé

La cathédrale Notre-Dame de Lausanne, «consacrée à la Sainte Vierge Marie le 20 octobre 1275», était un lieu de pèlerinage marial très fréquenté au Moyen Age. L’édifice est pourtant devenu un haut lieu protestant en 1536, après la dispute théologique qui a vu le triomphe des thèses réformatrices et permis au pouvoir bernois d’imposer la Réforme. Le portail d’entrée vient d’être rénové. Il y manque une statue de Marie. Le député Jacques-André Haury proposait la semaine dernière d’en sculpter et faire poser une nouvelle, estimant que «l’iconoclasme systématique des protestants constitue une page sombre de leur histoire, tout aussi choquante que la furie destructrice de Daech à Mossoul, Palmyre et ailleurs».

4. Saint-François, un lieu de culte antérieur au protestantisme

L’église Saint-François, sur la place du même nom au cœur de Lausanne, doit son nom aux franciscains qui avaient fondé un couvent sur place en 1258. Reconstruite après l’incendie de la ville en 1368, l’église est devenue un temple réformé après 1536. Hormis la cathédrale, c’est le seul bâtiment religieux de la ville à être antérieur à la Réforme. L’intérieur a été repensé en 2011 selon un concept appelé «l’esprit sainf - une oasis dans la ville» et qui vise à offrir aux visiteurs «un espace de silence, d’écoute, de paix, de prière au cœur de l’agitation du quotidien».

(24 heures)