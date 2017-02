Un proxénète violent s’en tire avec du sursis

La France n’extrade pas ses ressortissants, ainsi que l’a rappelé l’affaire Ségalat, du nom du scientifique réfugié dans son pays à la suite de sa condamnation en Suisse pour le meurtre de sa belle-mère. La France est censée, cependant, exécuter sans états d’âme les mandats d’arrêt internationaux lancés contre toute autre personne. Un Portugais, recherché à la suite de sa condamnation par défaut en 2009 à Lausanne pour sa violence, en a fait l’expérience en août dernier.

L’homme a été arrêté alors qu’il travaillait comme bûcheron dans le sud du pays. Après deux mois passés dans les geôles françaises, le temps de régler les formalités de son extradition, il a été transféré en Suisse. Il a demandé à y être rejugé.

Agé d’une trentaine d’années, gueule d’ange chevelue et barbue, l’intéressé faisait profil bas lundi entre deux gendarmes devant le Tribunal correctionnel de Lausanne. Il répondait de faits remontant à 2004, qui lui avaient valu, en 2009, 3 ans et demi ferme en son absence. A l’issue d’un procès exprès, d’un commun accord entre la Cour, la procureure et la défense, il s’en est tiré avec 24 mois de prison avec plein sursis de 3 ans. Sous le coup d’une interdiction de séjour en Suisse, il devait être reconduit dès le lendemain à la frontière de la communauté européenne.

Le condamné est resté muet à la question du président lui demandant, en fin d’audience, s’il avait quelque chose à ajouter. «Vous pourriez dire merci…», n’a pu s’empêcher de lui souffler le magistrat. Comment en est-on arrivé là?

De 2004 à 2005, ce monsieur a hébergé chez lui à Renens, tour à tour, plusieurs Brésiliennes en situation illégale. Il a admis les avoir frappées pour les contraindre à se prostituer quand elles voulaient arrêter. Par exemple, il a reconnu avoir forcé l’une d’elles en la conduisant tous les soirs à la rue de Sévelin, la déposant sur le trottoir, restant dans sa voiture pour la surveiller, lui accordant 20 minutes par client pour à la fin récupérer tout l’argent. Dans un autre cas, cela manqua très mal se terminer quand il a violemment serré l’une de «ses» filles à la gorge. Le document par lequel il a été renvoyé en justice comporte une liste effrayante de menaces, de coups et blessures. La peine de 3 ans et demi ferme semblait adéquate à l’époque étant donné l’absence de l’accusé à son procès pour s’expliquer.

La légèreté de la peine infligée lundi s’explique par l’écoulement du temps. Une douzaine d’années ont passé. La prescription a rendu impunissables de nombreux actes reprochés. Seuls l’encouragement à la prostitution et la mise en danger de la vie, passibles respectivement de 10 et 5 ans de prison, n’étaient pas prescrits… à deux ou trois ans près. (24 heures)