Un quart des Vaudois ont déménagé en trois ans

26% des habitants du canton ont déménagé entre les années 2013 et 2015, indique le Canton dans un communiqué. Des changements de domicile à l'intérieur d'une même commune pour 36% d'entre eux alors que 30% ont quitté le canton. Les jeunes adultes et les étrangers déménagent davantage, alors que les personnes mariées et celles qui vivent en maison individuelle sont plus sédentaires.

Selon une étude parue dans Numerus, la mobilité résidentielle des Vaudois est fortement liée à l'avancée de leur vie. Ainsi, elle est «élevée durant la petite enfance, 35% en trois ans pour les 0 à 4 ans, quand l’agrandissement de la famille conduit à trouver un logement plus grand». Elle devient ensuite modérée puis atteint un pic à 49% entre 20 et 34 ans quand les individus deviennent indépendants, entrent dans la vie active et fondent à leur tour une famille. Par la suite, «la propension à déménager diminue progressivement avec l’âge pour atteindre un minimum chez les septuagénaires (moins de 10%), avant de remonter quand les personnes âgées cherchent un logement adapté à leurs besoins». L'étude montre en outre que les étrangers sont plus mobiles que les Suisses, notamment parce qu'ils sont nombreux à retourner dans leur pays d'origine à l'âge de la retraite.

Finalement, les changements de domicile à l’intérieur du canton génèrent «un solde migratoire interdistricts négatif pour l’Ouest lausannois et Lausanne. A l’opposé, les districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud présentent un excédent d’arrivées». Toutefois, cette observation ne tient pas compte des échanges avec l’extérieur du canton qui jouent un rôle important dans les dynamiques régionales, notamment pour l’agglomération lausannoise. (24 heures)