Une fin d’année brûlante, qui se termine en feu d’artifice

La fin de l’année, c’est souvent l’occasion de sortir le caquelon. Pas celui à fondue moitié-moitié, trop rustique, trop passe-partout. Non, le caquelon festif, celui dans lequel viennent se noyer viande, poisson et légumes, pour des chinoises, des bourguignonnes ou des bressanes.

Autant de plats chaleureux. Surtout lorsque le réchaud, que tonton a voulu rallumer avec de l’alcool à brûler, met le feu à la nappe cousue main de grand-maman. Blessant au passage le bras du petit Louis. Ou lorsque le bouillon s’évanouit sur les pieds du maître de maison. Frédéric garde encore la signature huile de coco du 24 décembre 2010. «En amenant le caquelon, je me suis dit qu’il ne fallait pas que je le renverse. Ensuite, dans mon souvenir, c’est comme un ralenti, j’ai vu la poignée tourner et le liquide éclabousser mes chaussettes. Mes deux pieds ont été brûlés au 2e degré, profondément à certains endroits. Encore maintenant, ils sont plus sensibles où ils ont été touchés.»

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) compte chaque année en Suisse 8000 cas de blessures thermiques. Et environ la moitié d’entre eux résulte d’un ébouillantement. Une situation fréquente durant les Fêtes, surtout pour «les enfants et les personnes âgées», remarque la professeure Mette Berger, coordinatrice du Centre romand des brûlés du CHUV. Tout en rappelant que les personnes peu costaudes ne doivent pas manipuler un caquelon.

Les adultes, eux, se blessent plus avec des flammes. «La période sensible, c’est après Noël, lorsque les décorations et le sapin sont secs et peuvent s’enflammer en un clin d’œil.»

Mais la vraie menace du passage à la nouvelle année, ce sont les feux d’artifice et autres pétards. Selon le BPA, tous les ans, environ 250 personnes sont blessées par ces engins, et 25% des accidents surviennent à Nouvel-An. Pour rappel, il faut toujours tirer les pièces d’artifice depuis un support fixe, et non depuis le sol, accepter humblement les ratés, attendre dix minutes avant de s’en approcher et ne pas tenter de les rallumer. Tant pis si minuit sonne et que les invités attendent leurs cotillons enfouis dans la bombe.

Si, malgré les précautions, l’accident survient, il convient de placer dix minutes la partie touchée sous l’eau froide, mais pas glacée. Et se rendre rapidement aux urgences. «Quand on se brûle, il faut venir consulter, car ces blessures peuvent être traîtres. A l’œil nu, on voit seulement les dégâts à la surface de la peau, mais pas ce qui est atteint en dessous», souligne le docteur Julien Ombelli, médecin-chef du service des urgences aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois. (24 heures)