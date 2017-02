Une politique dentaire à 38 millions pour les Vaudois

L'initiative

La gauche et les syndicats ont fait aboutir un texte qui demande de créer une assurance obligatoire couvrant les soins dentaires de base non pris en charge par l’assurance-maladie.



Les frais dentaires de base, chiffrés à environ 300 millions de francs par an dans le canton de Vaud, seront remboursés par un prélèvement salarial de 1%, partagé à parts égales entre les employeurs (0,5%) et les employés (0,5%) selon le système de cotisation à l’AVS.



Un réseau de policliniques dentaires régionales sera créé dans le canton afin d’offrir des lieux de formation aux jeunes dentistes.



Un volet prévention est aussi prévu dans l’initiative. L’objectif fixé est de renforcer la détection précoce des maladies dentaires, surtout chez les enfants.