Une reine née dans le Gros-de-Vaud

Décidément, les éleveurs vaudois sont de vrais empêcheurs de combattre en rond. Samedi, lors du premier jour de la Finale nationale de combat des reines à Aproz (VS), une vache vaudoise a été sacrée reine de la catégorie «deuxième veau» parmi 70 concurrentes. Et, cette fois, les éleveurs locaux ne pourront minimiser l’exploit en rappelant que Victoire – un nom prédestiné – a grandi en Valais. «Ah non, coupe son propriétaire, Sylvain Blanchard. Victoire est née dans ma ferme à Essertines-sur-Yverdon, tout comme sa mère d’ailleurs.» Et de savourer: «Sortir une reine de ton propre élevage, ça te donne quand même une fierté supplémentaire.»

Cette victoire pourrait en appeler d’autres. «Elle n’a que 5 ans, explique son propriétaire. Par sa stature, elle aurait pu combattre dans des catégories plus élevées, mais j’ai voulu la protéger en lui évitant de devoir affronter des vaches trop expérimentées.» Dans le troupeau d’une trentaine de bêtes de l’éleveur du Gros-de-Vaud, Victoire ne fait d’ailleurs pas la loi; une ou deux anciennes lui tiennent encore tête.

Les combats de samedi ont été particulièrement émotionnants pour Sylvain Blanchard. Cette finale était en effet la première disputée sans son papa Jean-Jacques – «Jacky» pour les intimes –, disparu il y a une année. «C’est lui qui, en 2007, a commencé à acheter des hérens pour la viande et parce qu’il les trouvait sympas», explique son fils. Le virus des combats est venu en voyant les vaches du troupeau s’affronter pour établir une hiérarchie. «On s’est d’abord inscrits à des combats ici dans le canton, puis on a adhéré à des syndicats d’élevage valaisans pour pouvoir participer chez eux.» Père et fils avaient ainsi déjà réussi par deux fois à qualifier des bêtes pour la finale nationale à Aproz, en 2011 et 2012.

Vu le jeune âge de Victoire, sa carrière va maintenant connaître une pause d’une année pour lui laisser le temps d’acquérir du muscle et de l’expérience. «Elle ira passer l’été dans les alpages en Valais avec le reste de son troupeau. Les talus, c’est bon pour les cuisses», rigole l’éleveur. Mais ce qu’il a vu samedi le fait rêver: «Quand elle prenait un sale coup, elle restait calme et attendait la faille lui permettant de faire la différence.» Les Valaisans risquent bien d’encore entendre parler de cette Victoire vaudoise. (24 heures)