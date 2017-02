Une spatule en plastique met le feu à un logement

Samedi, vers 1 heures, une spatule en plastique oubliée sur une plaque électrique a pris feu en provoquant un fort dégagement de fumée, à Lavey-Morcles. L’incendie s’est propagé au mobilier de la cuisine, avant d’être maîtrisé par les pompiers dépêchés sur place. Les habitants de l’étage ont été évacués le temps de l’intervention. Deux personnes, incommodées par la fumée, ont été conduites à l’Hôpital du Chablais pour des contrôles. Seule la locataire de l’appartement sinistré n’a pas pu regagner son logement.

Cet événement a nécessité l’intervention du Service de défense incendie et de secours (SDIS) des fortifications (5 véhicules et 20 hommes), de 2 ambulances (Aigle et Chablais) et de trois patrouilles de gendarmerie. (comm/nxp)