[VIDEO] Le CHUV inaugure son nouveau bloc opératoire

Le premier patient est attendu le 13 mars au nouveau bloc opératoire du CHUV. Cette structure préfabriquée, érigée sur le toit du bâtiment des soins intensifs et des urgences, a été inaugurée hier. Elle doit permettre d’assurer les 12 000 opérations annuelles pendant les travaux de rénovation complète du bloc actuel de l’hôpital, travaux qui s’étaleront sur les trois prochaines années.

Mis en service il y a quarante ans, le bloc du CHUV sera refait à neuf pour s’adapter aux exigences d’interventions chirurgicales toujours plus complexes. «Il est à bout de souffle», commente son chef, François Marguet.

«Nous avons pensé à un maximum de paramètres pour que cela fonctionne, mais on ne peux pas exclure des inconnues»

Le nouveau bloc dit «transitoire» comprend 16 salles, soit deux de moins qu’aujourd’hui. Un véritable défi, sachant que le bloc actuel est surbooké et que le nombre d’interventions bondit de 3% chaque année. «Cela pose des problèmes d’organisation puisque l’on n’a plus de salle de réserve, explique François Marguet. Comme les espaces logistiques sont réduits, le temps séparant deux interventions passe de 20 à 40 minutes. Il a fallu adapter la grille opératoire et renforcer le personnel dédié à la logistique.» Les équipes préparent la phase de déménagement depuis plus d’un an. «Nous avons pensé à un maximum de paramètres pour que cela fonctionne, mais on ne peux pas exclure des inconnues.»

Si elles sont moins nombreuses, les salles sont aussi plus spacieuses et dotées d’équipements de pointe. Elles intègrent les nouvelles technologies comme l’imagerie et le monitorage avancé en anesthésie. «La plus-value pour les chirurgiens dépasse les contraintes», résume François Marguet.

Cinq écrans multifonctions permettent désormais au chirurgien d’avoir sous les yeux à tout moment, sans détourner son attention du patient, les données nécessaires au bon déroulement de l’opération (résultats d’examens, radios, pression artérielle…). Une caméra enregistre les opérations en vue de les retransmettre aux étudiants dans les auditoires. Les caméras intégrées dans les bras articulés permettent également au praticien de solliciter en direct l’avis d’un autre spécialiste. On peut imaginer, par exemple, que le chirurgien s’entretienne en visioconférence avec le pathologue chargé d’examiner un bout d’organe prélevé pendant l’opération. «Un gain de temps et de qualité d’information», résume Didier Julien, ingénieur biomédical.

«Pour le patient, c’est le jour et la nuit en matière de confort, ne serait-ce que grâce aux nouvelles tables d’opération»

Finis, les chariots reliés à des câbles qui s’accumulent autour de la table d’opération. Chaque salle est dotée de trois bras articulés qui suivent les chirurgiens et les anesthésistes dans leurs mouvements. La quasi-totalité des appareils sont encastrés (ordinateur, clavier, prises électriques, câbles d’alimentation…) afin de gagner de l’espace au sol et de faciliter la décontamination.

«Pour le patient, c’est le jour et la nuit en matière de confort, ne serait-ce que grâce aux nouvelles tables d’opération», garantit le chef du bloc.

«Ces salles peuvent accueillir tous les équipements informatiques et médicaux ainsi que le personnel requis aujourd’hui par des opérations de plus en plus complexes, se réjouit Pierre-François Leyvraz, directeur du CHUV. Elles bénéficient des nouveaux standards sécuritaires, avec le niveau d’asepsie exigé pour les transplantations d’organes. Ce bloc opératoire préfigure la qualité du futur bloc opératoire central, lorsqu’il rouvrira ses portes en 2019.» Le bloc préfabriqué restera alors en service, faisant gagner au CHUV, à terme, 3000 mètres carrés de surface pour faire face à la croissance des activités opératoires dans les décennies à venir.

Montant total de l’investissement pour les deux blocs: 100 millions de francs. (24 heures)