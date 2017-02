Vacances obligent, la guerre des affiches commence très tôt

C’est parti pour la campagne, les premières affiches en grand format commencent à apparaître pour les élections cantonales. Et pourtant il reste encore deux mois et demi avant le scrutin du 30 avril. Officiellement les grands partis veulent attendre le dépôt des listes, le 13 mars, avant de lancer leur campagne d’affichage. Mais deux candidats au Grand Conseil veulent voir leur bobine dans les rues de Lausanne. Il s’agit des libéraux-radicaux: Marc-Olivier Buffat et Gilles Meystre. Le premier est avocat et dirige le groupe PLR au Grand Conseil. Le second est président de GastroVaud, l’association des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, et siège au Conseil communal de Lausanne.

Pourquoi si rapidement? «L’élection appartient à celui qui démarre tôt», sourit Gilles Meystre. Mais il enchaîne plus sérieusement: «La campagne est particulière cette année, car les relâches et les vacances de Pâques vont l’entrecouper.» Résultat: il faut mettre le paquet hors des périodes de congé.

Places rares à Lausanne

«Le calendrier est désastreux, ajoute Marc-Olivier Buffat. Le scrutin a lieu le 30 avril, ce qui signifie que les gens recevront leur matériel de vote durant les vacances.» Autre souci selon lui, les places sont rares à Lausanne, car la Municipalité interdit l’affichage sauvage, contrairement à beaucoup d’autres communes, notamment dans les campagnes. Le duo devrait mener cette campagne en binôme jusqu’à la fin. Chacun d’eux prévoit d’y investir environ 15 000 francs.

«La campagne d’affichage officielle du parti débutera après le dépôt des listes, mais en fait la campagne a déjà commencé avec certaines manifestations, explique Philippe Miauton, secrétaire général du PLR vaudois. Nous attendons le numéro des listes électorales avant d’imprimer nos affiches.»

La floraison de ces placards rappelle qu’à droite chaque candidat peut faire sa propre campagne, à côté de celle du parti. Il y a des règles toutefois, comme respecter des valeurs et un graphisme communs, ainsi que d’être fair-play avec les autres candidats. Il est loin le temps où certains appelaient à voter deux fois pour eux, quitte à biffer un collègue sur le bulletin, comme pour les fédérales de 2015.

Cent dates pour Jacques Nicolet

L’UDC aussi sortira ses affiches en mars, mais son candidat au Conseil d’Etat Jacques Nicolet est déjà en campagne. Le congrès l’a désigné le 1er décembre et il s’est rendu dès le lendemain au Salon des métiers à Beaulieu. «Nous avons prévu plus de 100 événements jusqu’au soir du deuxième tour», explique Kevin Grangier, secrétaire général de l’UDC Vaud. A terme, Jacques Nicolet aura visité de nombreux carnavals, brandons, comptoirs, abbayes et manifestations, comme Swiss Expo, la Bourse aux armes ou le Festival de ballons de Château-d’Œx. «Nous allons dans tout le canton, avec au moins dix manifestations par district», ajoute Kevin Grangier. Le but: convaincre l’électorat PLR de conserver Jacques Nicolet sur le ticket commun de la droite.

Pas de solistes à gauche

A gauche, c’est l’étonnement en voyant fleurir les affiches de Marc-Olivier Buffat et de Gilles Meystre, car la stratégie est traditionnellement différente. «Ils ont visiblement trop d’argent au point de devoir déjà le dépenser», ironise le député Stéphane Montangero, qui préside le Parti socialiste vaudois.

«Tant mieux pour eux s’ils ont l’argent pour poser des affiches aussi tôt, commente Alberto Mocchi, président des Verts. Nous n’avons nous-mêmes pas les moyens d’occuper le terrain ainsi pendant trois mois, même si nous avons déjà effectué quelques actions sur le terrain, comme la distribution de chocolats aux pendulaires pour la Saint-Valentin ou de poireaux pour la fête de l’Indépendance vaudoise le 24 janvier.»

A gauche, les seuls visages que l’on verra en grand dans les rues seront ceux des quatre candidats au Conseil d’Etat: les trois ministres actuels Pierre-Yves Maillard, Nuria Gorrite et Béatrice Métraux, avec la nouvelle candidate et conseillère nationale Cesla Amarelle. «Au Grand Conseil, certaines sections régionales présenteront une photo de groupe, mais jamais de visage isolé, ajoute Stéphane Montangero. Nous tenons au collectif.» (24 heures)