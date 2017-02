Vaincu par les jeux électroniques, le flipper n’a pas fini de tilter

La petite bille d’acier qui renvoie quadras et quinquas à leur tendre adolescence n’a pas fini de faire parler d’elle. Malgré l’essor des divertissements électroniques, le flipper semble renaître de ses cendres depuis quelques années. C’est en tout cas ce que l’on peut observer ces jours à Crissier, où le Léman Centre accueille la tournée du Swiss Flipper Tour jusqu’à samedi. Un championnat de Suisse en quinze dates, ouvert à tous, et qui promet d’emmener son vainqueur aux Etats-Unis pour se confronter aux meilleurs joueurs du monde.



Il est loin, le temps où le plateau des flippers comportait un porte-cendrier et créait des attroupements bruyants au fond des bistrots enfumés. Et pourtant. Samedi dernier, les amateurs du genre se sont rués au Léman Centre. «Il a fallu fermer les inscriptions au concours dans l’après-midi afin de pouvoir respecter les horaires de fermeture», indique Pierre Dupertuis. A la tête d’une société d’animation, il a fondé en 2012 le Swiss Flipper Tour. Entre-temps, la tournée des centres commerciaux avec des flippers de toutes les époques est devenue un véritable championnat de Suisse, dont la finale se jouera en novembre à Bienne.

Le niveau monte

Son vainqueur sera envoyé à Pittsburgh (Etats-Unis) pour le Championnat du monde. Cette course à la victoire se fait toutefois en mode ludique. Les familles sont conviées à une compétition mêlant adultes et enfants. Et, surtout, les parties sont gratuites. «Maintenant il y a des Européens qui participent», souligne toutefois Pierre Dupertuis. Le niveau monte, même si les Suisses ont disparu de la liste des 25 meilleurs joueurs mondiaux de la très sérieuse Association internationale de flipper (IFPA).

Du coup, les Suisses comptent faire reconnaître le flipper comme un sport à part entière. Les démarches sont en cours outre-Sarine, selon Pierre Dupertuis. Un sport? «C’est au moins aussi sportif que le tir, ça demande de la concentration, de l’agilité…» Et de la résistance, si l’on considère que les meilleurs joueurs peuvent faire des parties d’une demi-heure, avec trois balles seulement. Les simples péquins qui ont englouti leur argent de poche dans ces machines apprécieront.

«Ouvrez-en un pour voir les fils électriques, les contacteurs et la poussière! Ça donne une odeur…»

C’est que le flipper, loin des sphères compétitives, reste un jeu populaire par excellence. «Cela se voit dans les regards des joueurs», constate Pierre Dupertuis. Les lumières qui s’allument, le bruit de la machine et ses vibrations semblent opérer même auprès des enfants trop jeunes pour avoir connu l’âge d’or du flipper. «Ouvrez-en un pour voir les fils électriques, les contacteurs et la poussière! Ça donne une odeur…», dit l’organisateur du Swiss Flipper Tour, qui n’a visiblement pas décroché.

En tant qu’objet, le flipper a acquis quelques lettres de noblesse. On se souviendra de l’exposition de vitrines qu’un collectionneur avait prêtées au Mudac, à Lausanne, qui présentait leur analogie avec le pop art.

Jeux électroniques, téléphones portables, interdiction de fumer figurent en bonne place dans les explications à la disparition des flippers dans les bistrots. Du coup, c’est chez les particuliers qu’on les trouve. En témoignent les annonces régulières sur les sites de vente en ligne. Et puis, après la disparition de marques mythiques telles que Gottlieb ou Williams, une nouvelle marque a rejoint le survivant Stern en 2011. New Jersey Jack vient de sortir le flipper The Hobbit, en version collectionneur ou basique. C’est sur celui-ci que se joue le Swiss Flipper Tour. (24 heures)