Vaud a enfin sa loi sur le logement

A 55,5%, les Vaudois ont dit oui à la loi sur le logement. A l’issue d’une vive campagne, les partisans de la LPPPL (loi sur la promotion et la préservation du parc locatif) peuvent désormais souffler et se réjouir de l’avènement d’un texte désiré depuis plus de dix ans. Depuis la mi-temps des années 2000, interventions parlementaires et projets de loi ont tenté de trouver un remède à la pénurie de logements. Mais forger une politique de l’habitat implique un rôle accru des pouvoirs publics, ce qui n’est jamais très bien vu du camp bourgeois, majoritaire dans le canton.

Dimanche, à l’issue du bras de fer, la conseillère d’Etat Verte Béatrice Métraux s’est félicitée de ce score appuyé par une bonne participation (48,3%). «Ce résultat témoigne que les institutions savent monter des compromis conformes à l’intérêt général», a-t-elle déclaré. Les référendaires, présents à la conférence de presse, se sont montrés bons perdants. Le directeur de la Chambre vaudoise immobilière (CVI), Olivier Feller, a fait valoir qu’il «respectait la démocratie», tout en mentionnant que les 44,5% obtenus constituent «un score honorable».

Règlement à élaborer

Un constat que son ami politique PLR Marc-Olivier Buffat ne conteste pas. Le député a été le président de la commission du Grand Conseil et l’un des artisans du compromis entre gauche et droite. Il mesure aujourd’hui le chemin parcouru: «Cette loi n’est ni une baguette magique ni un épouvantail. Le relativement bon résultat des référendaires témoigne de la difficulté qu’il y a à concilier deux parties aux opinions aussi tranchées.»

Désormais, il reste à confectionner le règlement de la loi, qui comporte un nouveau droit de rachat prioritaire en faveur des communes (droit de préemption), une possibilité de créer des quotas de logements d’utilité publique (LUP) dès la planification du territoire et des règles plus précises pour les transformations d’immeubles. Béatrice Métraux a annoncé que l’élaboration du règlement serait faite en collaboration avec divers milieux, dont les référendaires et les représentants de l’ASLOCA. Elle n’a en revanche pas donné de délai pour la réalisation de ce document qui énoncera les règles précises à partir des principes de la loi.

Hiatus villes-campagne

Les votants se sont partagés entre villes et campagne. Six districts sur 10 ont dit oui. C’est celui de Lausanne qui le dit le plus fort (69,2%), tandis que le non le plus prononcé est émis par le Gros-de-Vaud. Ce district (celui de Béatrice Métraux d’ailleurs) s’oppose à la LPPPL à 52,8%. L’hiatus s’explique par le fait que les propriétaires habitent en majorité à la campagne, les locataires le plus souvent en ville.

Ce sont eux, les locataires, que la loi vise en priorité. Il s’agira de favoriser la construction de logements d’utilité publique (LUP), parmi lesquels figure désormais une nouvelle catégorie, celle des logements à loyers abordables. Construits à prix coûtant, soit avec une marge très raisonnable, ils devraient rencontrer la demande d’une majorité de la population qui cherche des 3-4pièces à 1500-2000 francs.

«C’est maintenant aux communes de jouer»

«C’est maintenant aux communes de jouer.» Béatrice Métraux rappelle ainsi une composante essentielle du nouveau texte. L’Etat en tant que tel ne sera pas le pourvoyeur de nouveaux logements. Il se borne à les permettre en incitant les communes à favoriser les constructions. Anne Baehler Bech, secrétaire générale de l’ASLOCA, avait milité pour une initiative qui proposait un remède plus radical, avec un rôle plus important de l’Etat. «La LPPPL est un pas dans la bonne direction, rappelle-t-elle. Mais la balle est dans le camp des communes, et si elles ne font rien ce sera à la population de réagir.»

Le député de Vaud Libre, Jérôme Christen, membre du comité pro-LPPPL, ne cache pas que le vote négatif de Vevey (pages 22-23), où la construction de 350 logements est refusée, le laisse songeur. L’impact réel de la loi sera mesuré ces prochaines années. Partisans et adversaires seront assurément très attentifs. (24 heures)