Yverdon a tiré la leçon de l'explosion de gaz de 2011

Deux municipaux et l’actuel chef de Service des énergies yverdonnois (SEY) participent activement au procès ouvert lundi à Renens contre trois collaborateurs du SEY qui œuvraient en 2011 lors de l’explosion de gaz qui éventra un immeuble locatif à la rue de Neuchâtel, provoquant le décès d’une mère et de sa fillette de 5 ans.

Gloria Capt était à l’époque du drame à la tête du Département des énergies Elle coiffe aujourd’hui celui de l’Urbanisme et des Bâtiments, après avoir cédé son portefeuille à Pierre Dessemontet. «Nous ne sommes pas là pour porter un quelconque jugement de valeur, mais par marque de respect pour les victimes, pour les autres locataires touchés par ce drame et aussi pour soutenir nos collaborateurs et ex-collaborateurs devant ce tribunal», souligne-t-elle. Sans pour autant reconnaître une quelconque responsabilité pénale de la Ville dans cette affaire, elle a rappelé devant la Cour les nombreuses mesures prises après ce tragique accident. «J’ai demandé un inventaire intégral de tous les bâtiments, afin de vérifier s’ils sont «hors gaz» ou non, explique-t-elle. Nous avons distribué des plaquettes indiquant qu’à la moindre odeur de gaz, il faut appeler le SEY, et pour que les gens puissent bien identifier cette odeur, la plaquette contient une tirette odorante. Par ailleurs, nous avons relancé une campagne auprès des propriétaires pour leur dire leur obligation de faire contrôler leurs installations tous les deux ans.» La municipale ne peut s’empêcher de regretter: «Si la gérance, alertée d’une odeur suspecte par l’une des locataires de l’immeuble détruit, nous avait tout de suite appelés, les pompiers seraient arrivés dans la minute, le bâtiment aurait été évacué et l’accident évité.»

Actuel chef du SEY, Philippe Gendret ajoute: «Nous avons adopté des mesures extrêmes pour arriver au moindre risque. Nous avons pris la décision de couper – à l’extérieur des bâtiments – tout branchement inactif depuis un an et demi ou dans un immeuble qui ne prend pas de gaz depuis trois à six mois».

Le procès reprend ce mercredi avec le réquisitoire du procureur auquel ne manqueront pas de dépondre vivement les défenseurs si le magistrat maintenait son intention de retenir contre les trois cadres et ex-cadres du SEY l’homicide par négligence et l’explosion par négligence. (24 heures)