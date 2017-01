Yverdon la hors-la-loi veut se mettre en règle

Dans le Nord vaudois, les communes n’ont pas peur de marcher à contre-courant. Et de traîner les pieds face aux injonctions du Canton. Mauborget et son syndic frondeur n’ont pas cherché à cacher leur dissidence, Yverdon et Yvonand ont fait profil bas. Ces dernières n’en sont pas moins, elles aussi, dans l’illégalité face à la loi vaudoise sur la gestion des déchets. Car si, au contraire de Mauborget, elles disposent bien d’une taxe au sac, elles financent toujours une partie de l’élimination de leurs déchets urbains à l’aide de l’impôt. La taxe au sac couvrant seulement 22% des coûts à Yvonand et 40% à Yverdon. Cela alors que la loi exige que l’entier des frais soit absorbé à l’aide de taxes, pour respecter le principe du pollueur-payeur instauré en 1997 dans la loi fédérale sur la protection de l’environnement.

Désireuse de se mettre en règle, Yvonand a déposé au début du mois de décembre un préavis pour l’introduction d’une taxe forfaitaire de 108 francs. Yverdon, par contre, commence seulement à poser les contours d’un projet. «Notre but est de soumettre au Conseil l’introduction d’une taxe forfaitaire dans le courant du premier semestre, relève Marc-André Burkhard, municipal des Travaux publics et de l’Environnement. Nous penchons en faveur d’un montant d’une soixantaine de francs pour tous les habitants de plus de 18 ans et les entreprises. Par contre, nous n’avons pas encore mené de discussion concernant les mesures compensatoires.»

Avec sa voisine Yvonand, la deuxième ville du canton est la seule à ne pas avoir instauré de taxe forfaitaire. Alors que, depuis 2013, les communes se sont peu à peu mises en conformité, pourquoi Yverdon a-t-elle tant tardé? «Nous voulions d’abord asseoir la taxe au sac, mise en place en 2011. En 2015, nous avons étudié l’introduction d’une taxe forfaitaire. Mais au vu des réactions politiques de tous bords, nous avons décidé de temporiser. Désormais, nous n’avons plus le choix et cela doit se passer dans la sérénité.»

Une taxe mal-aimée

Il faut dire que jusqu’à aujourd’hui, le Canton s’est montré plutôt coulant envers le chef-lieu nord-vaudois, avec seulement un courrier en 2014 et une petite piqûre de rappel cette année suite aux élections. Un traitement de faveur par rapport à Mauborget? «A la base, le traitement est similaire pour les deux communes, se défend la conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro. Mais Mauborget a clairement choisi de faire de la résistance et a déclaré publiquement son opposition au Canton, j’ai été obligée de taper du poing sur la table et le Conseil d’Etat a dû intervenir, car nous ne pouvons pas tolérer de «village gaulois». La situation est différente à Yverdon, où les autorités m’ont assuré qu’une taxe forfaitaire serait introduite. Nous allons donc encore patienter, mais si cela n’est pas fait cette année, nous serons contraints d’agir. Il n’y aura pas d’exception.» Pour Yverdon et sa Municipalité à majorité libérale-radicale, jouer la montre s’avère un choix stratégique. En présentant l’introduction de cette taxe comme inéluctable, la pilule risque de mieux passer auprès des élus. Reste que le débat s’annonce animé, car les partis ne se montrent pas enchantés à l’idée d’une nouvelle ponction.

La gauche est par essence contre le principe d’une taxe forfaitaire antisociale, touchant indifféremment toutes les catégories de revenu. «Si nous y sommes contraints, il faudra trouver un moyen équitable de la compenser, en lui liant des aides pour les familles et les personnes à faible revenu», note Julien Wicki, vice-président du Parti socialiste yverdonnois. Pour les Verts, une telle dîme cumule les défauts. «En plus de son caractère injuste, elle n’encourage pas au tri des déchets, contrairement à la taxe incitative», remarque le député et conseiller communal yverdonnois Vassilis Venizelos. Du côté de la droite, l’UDC milite aussi pour une compensation, mais sous la forme d’une baisse d’impôt. «Nous sommes contraints à l’introduction de cette taxe, mais cela ne doit pas se faire sans rien en échange», juge le président de la section, Roland Villard. La recherche d’un compromis promet de donner du fil à retordre à la Municipalité. Et elle devra user de finesse dans l’élaboration de son projet, car le PLR aura besoin d’au moins un allié pour que la taxe passe la rampe. (24 heures)