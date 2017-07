Une malade d'Alzheimer recherchée

Madame Andrée H., âgée de 81 ans et habitant à Epalinges, a disparu depuis le 27 juillet 2017 à 17h15. Elle aurait quitté le domicile via le jardin de la propriété, dans une direction inconnue, indique la police cantonale vaudoise. Ses proches n’ont plus de nouvelles depuis lors. Les recherches entreprises par la police n’ont toujours pas permis de la retrouver.

Madame Andrée H. souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle correspond au signalement suivant : 156 cm, corpulence mince, cheveux longs de couleur châtain, yeux bruns. Elle est habillée d’un haut beige, d’une nuisette bleue, d’un pantalon vert-kaki et de baskets blanches.

Toutes les personnes ayant remarqué cette personne ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au +41 21 333 53 00 ou avec le poste de police le plus proche.