Une piétonne écrasée contre la Migros du Closelet

Un accident est survenu ce lundi vers 17 heures sur l'avenue de Montchoisi, à Lausanne. Un véhicule parqué le long de la Migros du Closelet a été mis en mouvement par son conducteur et a percuté une femme qui cheminait devant sur le trottoir. Cette dernière a été écrasée entre la voiture et le mur, et présente des blessures aux jambes. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital. Un important dispositif de secours est déployé sur place. La police devra déterminer pourquoi la voiture est monté sur le trottoir au lieu de reculer pour sortir de sa place de parking.

Développement suit (24 heures)