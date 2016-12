94 000 francs pour les ouvriers sous-payés

Les sept ouvriers de l’entreprise valaisanne qui étaient sous-payés sur le chantier du data-center près de la gare de Gland ont reçu un beau cadeau de Noël. Ils ont récupéré 94 000 francs liés principalement au temps de déplacements que leur patron refusait de payer.

Le syndicat Unia était intervenu au début du mois pour dénoncer l’entreprise valaisanne MM Ventilation sur le chantier de Gland, mais aussi sur celui de l’Hôpital de la Tour, à Genève. Dans les deux cas, les ouvriers étaient rémunérés au tarif et aux conditions de la convention collective de travail (CCT) valaisanne, moins généreuse que la vaudoise et la genevoise. Or, les entreprises doivent respecter la CCT du canton sur lequel elles travaillent.

Les sociétés Groupe Alvazzi pour Gland et Minerg-Appelsa pour Genève avaient sous-traité une partie des travaux à MM Ventilation. Sensibilisées par Unia, celles-ci ont agi en «partenaires responsables, constructifs et diligents», selon les mots du syndicat. Elles ont payé les rattrapages salariaux et ont cessé leur collaboration avec MM Ventilation, accusé d’avoir «trahi leur confiance et fortement dégradé leur image». (24 heures)